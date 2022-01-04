قاآني: سننتقم من ترامب بأسلوبنا الخاص على اغتيال سليماني

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستنتقم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأسلوب خاص إثر اغتيال القائد السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وأضاف قاآني خلال حفل تأبين سليماني في طهران، أن ”المتورطين في اغتيال قاسم سليماني واضحون بالنسبة لنا، وأن كل المتورطين من الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب إلى من كان لهم دور ظاهر أو خفي تحت مجهر أحرار العالم، وأن كل من له علاقة باغتيال قاسم سليماني هو تحت مجهر كل أحرار العالم“.

وتساءل وهو يخاطب ترامب دون ذكر اسمه ”هل تعتقد أن الأمر انتهى، سوف ينتقم أحرار العالم منكم أيها المجرمون حتى لا تنسوا، ثأرنا الأساسي سيؤخذ منك، بالطبع لدينا أسلوبنا الخاص؛ ليس لدينا أسلوب المجرمين، لكن لدينا أسلوبنا الخاص“، دون الكشف عن ذلك الأسلوب.

وتشهد إيران هذه الأيام مراسم إحياء الذكرى السنوية لاغتيال أبرز قادتها العسكريين قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي نُفذت في فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأخذ الثار من قتلة سليماني، ما لم يُحاكَم مسؤولون أميركيون عن اغتياله وأبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية، ”إذا لم يُحاكم ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن إيران دعت مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقول طهران إنها متورطة أيضا.

وكان نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، قد ذكر الخميس الماضي، أن الحرس الثوري يواصل العمل للسعي إلى الانتقام العنيف والقاسي من الأعداء الذين تورطوا في عملية اغتيال سليماني، وأن الحرس يواصل السعي للانتقام العنيف والقاسي من الأعداء الذين تورطوا في الاغتيال ويتبع الحرس أساليب وإجراءات مختلفة“.