مبعوث روسيا إلى فيينا: قضايا رئيسية لم يتم حلها بالمفاوضات النووية مع إيران

كشف المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، مساء يوم الثلاثاء، عن وجود قضايا وصفها بـ“الرئيسية“ لم يتم حلها خلال الجولة الجارية في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية.

وكتب أوليانوف، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أنه ”التقى اليوم برئيس الوفد الإيراني، علي باقري كني، وناقش معه القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها والتي يجب تسويتها في سياق محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي“.

ولم يوضح أوليانوف، القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها في مفاوضات فيينا بين إيران و“مجموعة 4+1″.

وفي سياق متصل، اجتمع المبعوث الروسي مع منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، مشيرا إلى أنه ”تبادل مع مورا، وجهات النظر حول الوضع الراهن والمضي قدما“.

وقال أوليانوف، إن ”العقوبات الأمريكية على إيران لا تزال عقبة أمام المحادثات“، مشددا على ”ضرورة التركيز على رفع العقوبات الأمريكية في محادثات فيينا“.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أنه ”يجب أن نركز على رفع العقوبات الأمريكية في محادثات فيينا“، مضيفا: ”لا أحد يقول إن المفاوضات بشأن إيران ستكون سهلة“.

وتابع: ”إنني مندهش من تشكك الأطراف الغربية في جدية إيران في المفاوضات“.

وبدأت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى روسيا والصين.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية، المنسحبة من الاتفاق النووي العام 2018، في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة، بسبب رفض إيران حضورها.

وفي سياق آخر، زعمت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، مساء الثلاثاء، أن وفدا أمريكيا برئاسة الممثل الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، التقى بممثلي بعض الدول بينما يتعلق بمحادثات فيينا.

وقالت الوكالة إن ”المبعوث الأمريكي التقى بدبلوماسيين سعوديين في فيينا“، مشيرة إلى أن ”مالي التقى أيضا ممثلين عن الدول الأوروبية الثلاثة“.

وبينت أن ”نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ كون، التقى أيضًا، مالي، لمناقشة قضية ديون سول النفطية لإيران منذ عام 2018، المحجوبة بسبب العقوبات الأمريكية“.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مقرب من الفريق الإيراني في فيينا، حصول اجتماع بين باقري كني، ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية في فيينا.