أمريكا تلقي القبض على مشتبه به في اغتيال رئيس هايتي

قال مسؤول أمريكي في هيئة إنفاذ القانون، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده ألقت القبض على كولومبي للاشتباه بضلوعه باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وأضاف المسؤول، أن الرجل سيمثل في جلسة تمهيدية أمام محكمة، اليوم الثلاثاء.

والمشتبه به، ويدعى ماريو بالاثيوس، عضو سابق في جيش كولومبيا، وتقول السلطات في هايتي إنه كان ضمن مجموعة من المرتزفة التي اغتالت مويس، في تموز/ يوليو.

وذكر المصدر طالبًا ألا ينشر اسمه، أن الظهور الأول لبالاثيوس سيكون أمام المحكمة الاتحادية في ميامي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وكانت صحيفة ”ميامي هيرالد“ أول وسيلة إعلام تنشر خبر إلقاء القبض على بالاثيوس.

وقال اثنان مطلعان على القضية إن ”بالاثيوس“ أُلقي القبض عليه في بنما، أمس الإثنين، بينما كان قيد الترحيل من جامايكا إلى كولومبيا.

وألقت السلطات في هايتي القبض على نحو 45 شخصًا لصلتهم بالقتل الوحشي لرئيس الدولة والذي تسبب بفراغ سياسي بها، لكنها لم توجّه الاتهام إلى أي منهم إلى الآن.

ويقول منتقدون في هايتي إن العمل في التحقيق بمقتل مويس بطيء وسط جو من ترهيب وتخويف الشهود.

وكان مكتب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في بيان أمس الإثنين، إن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، يوم السبت.

وأضاف أن ”قطّاع طرق وإرهابيين“ حاولوا قتل رئيس الوزراء بالرصاص في كنيسة في مدينة جوناييف شمال البلاد أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ 218 لاستقلال البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي هنري ومساعديه يهرعون صوب سياراتهم، بينما فتحت مجموعة مسلحة النار خارج الكنيسة في جوناييف.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتمال ضلوع عصابات في إطلاق النار، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وشددت العصابات قبضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في تموز/ يوليو.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه من عمل ”جماعات مسلحة“، وقبيل الواقعة وجه زعيم عصابة محلية تهديدات لهنري في وسائل إعلام محلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن أوامر اعتقال صدرت بحق المشتبه بهم الذين أطلقوا النار على موكب هنري.

وجدد الهجوم المخاوف بشأن سلامة المسؤولين في هايتي منذ اغتيال الرئيس.

وأدى هنري، الذي تواجه حكومته تحديات متصاعدة لشرعيتها، اليمين رئيسًا للوزراء بعد أسبوعين فقط من اغتيال ”مويس“ على يد مرتزقة مشتبه بهم. ولم تحدد هايتي بعد موعدًا لانتخاب خليفة لمويس.