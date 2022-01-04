جونسون محذرًا إيران: الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إيران من أن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي، المُبرم، العام 2015، مع القوى الكبرى.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث جونسون المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما ذكرته ”رويترز“.

ونقل متحدث باسم داوننغ ستريت عن جونسون قوله: ”إن المملكة المتحدة تريد أن ترى المفاوضات في فيينا تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)“.

وأكد جونسون بالقول: ”نحتاج إلى أن تشارك إيران بحسن نية“، مشيرًا إلى أن ”باب الدبلوماسية مفتوح، لكن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق“.

ويوم الإثنين، أكدت إيران، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، أنها بدأت تلمس تراجعًا أو ”واقعية“ غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي استؤنفت، أمس في فيينا.

إلا أن المتحدث سعيد خطيب زادة، رأى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران، بحسب ما نقلت عنه ”فرانس برس“.

واستكملت إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، أمس، الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، العام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي: ”نلحظ اليوم تراجعًا، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز إطار الاتفاق النووي“.

وتابع: ”لا يزال الوقت مبكرًا للحكم ما إذا كانت الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الثلاث، وضعت على جدول الأعمال بشكل جدّي، الانخراط في رفع العقوبات“.

وبدأت مفاوضات فيينا، في نيسان/أبريل الماضي، وأجريت منها 6 جولات حتى حزيران/يونيو. وبعد تعليق لنحو 5 أشهر، استؤنفت المباحثات اعتبارًا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءًا من 2019، ردًا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده بشكل أحادي الجانب منه، العام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية.

وأبدى الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب، مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددًا لمندرجاته.

واعتبر خطيب زادة في تصريحاته الإثنين، أن الوقت حان ليظهر الأطراف الآخرون ”التزامهم (…) وإظهار أنه يمكننا أن نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات، والتحقق من رفع هذه العقوبات بشكل عملي“.

وتابع: ”بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات الأجنبية، ستصبح قادرة على التعامل مع إيران دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أمريكية“.