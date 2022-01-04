بعد اتفاق للإفراج عنه.. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 141 يوماً، رفضاً لقرار إسرائيلي باستمرار اعتقاله الإداري، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الأسير أبو هواش، أنهى مساء اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه نهاية الشهر المقبل.

وأضاف عبد ربه أنه ”حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المحامي جواد بولس والمخابرات الإسرائيلية، فقد تقرر الإفراج عن الأسير أبو هواش في 26 فبراير/ شباط المقبل“، وهو آخر يوم في أمر الاعتقال الإداري الخاص بالأسير أبو هواش.

وأكد عبد ربه، أنه وعلى إثر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قرر الأسير أبو هواش إنهاء إضرابه عن الطعام، مؤكداً أن حالته الصحية سيئة للغاية وهو بحاجة في الوقت الحالي إلى عناية طبية خاصة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، بدء عدد من الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في خطوة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش.

وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب، أن ”50 أسيرًا فلسطينيًا، منهم قيادة حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، سيباشرون إضراباً مفتوحاً عن الطعام الليلة؛ تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش“.

وذكرت السلطة الفلسطينية في وقت سابق أن ”هناك جهوداً دولية، وعربية، للإفراج عن أبو هواش، وإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام“، مؤكدة أنه دخل في غيبوبة متقطعة، ووضعه الصحي حرج للغاية.

من جهة أخرى، قالت الهيئة إنه ”تم نقل الأسير ناصر أبو حميد بشكل مفاجئ إلى مستشفى برزلاي الإسرائيلي“، مبينة أنه ”يُعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة، خضع لها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي“.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكمت عليهم إسرائيل بالسّجن مدى الحياة.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد إعلان الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية بدء مقاطعة شاملة للمحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري، بكل مستوياتها العليا والاستئناف والبداية‎، في الأول من الشهر الجاري.

وكشفت لجنة تمثّل مجموع الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، ‏في بيان، أن ”قرارها جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي‎ داخل السجون“.

ويُعاني الأسرى الفلسطينيون ظروفًا قاسية في السجون الإسرائيلية في فصل الشتاء؛ بسبب افتقار السجون إلى الدفء، واتباع إدارة السجون سياسة الإهمال المتعمد لهم.

وبلغ عدد الأسرى ‏في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حوالي 4600 أسير، بحسب بيانات هيئة الأسرى والمحررين، التي تشير إلى أن هناك حوالي 34 ‏أسيرة بينهم فتاة قاصر.

بينما يبلغ عدد الأطفال والقاصرين في السجون الإسرائيلية 160 طفلًا، أما عدد الأسرى الإداريين فبلغ حوالي 500 أسير فلسطيني، كما يعاني أكثر من 600 أسير فلسطيني من أمراض مزمنة كالسرطان وغيرها داخل السجون، وسط إهمال طبي متعمد لهم، بحسب بيانات الهيئة الرسمية.