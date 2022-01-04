اليونان تدعو تركيا لإبطال "الاتفاقية البحرية" مع ليبيا

دعت اليونان، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى ”الاعتراف فورا“ ببطلان الاتفاقية البحرية المبرمة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

جاء ذلك بحسب سلسلة تغريدات نشرها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وأشار ديندياس، في تغريداته إلى أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وقال وزير الخارجية اليوناني، إن موقف الحكومة التركية يعتبر ”مثالا على اللاعقلانية“.

وأضاف أن ”تصعيد الخطاب العدواني التركي ضد بلدنا.. اتخذ أبعادا لم نشهدها منذ أعوام“.

وقدم ديندياس، مثالا على ما أسماها ”العبثية“ التي تمارسها الحكومة التركية، مشيرا إلى أن أنقرة تهدد أثينا بـ“الحرب إذا مارست حقها غير القابل للتصرف في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي“.

وبين أنه قدم للوزير السعودي ”إحاطة مفصلة عن التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط“، مشددا على ”أبعاد تصعيد الخطاب التركي العدواني ضد أثينا“.

وكانت أنقرة وطرابلس، أعلنتا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط؛ ما اعتبرتها اليونان ودول أخرى أنها ستؤثر على استكشاف النفط والغاز، وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة المضطربة.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، أن كلا البلدين، اليونان والسعودية، ”يؤيدان السلام والاستقرار في دول المنطقة، مثل العراق وليبيا وسوريا“.

وأضاف نيكوس ديندياس أن اليونان ”تؤيد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“.

بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن ”تواصل قلق المملكة من التجاوزات الإيرانية، خصوصا في مجال برنامجها النووي“.

وقال، بن فرحان، في المؤتمر الصحفي، إن ”السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي“.

واستعرض الجانبان، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية واليونان وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما تطرق الوزيران إلى الفرص التي توفرها مبادرتا ”السعودية الخضراء“ و ”الشرق الأوسط الأخضر“، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها السياسية والدفاعية والثقافية مع اليونان.

وتابع: ”أكدت لوزير الخارجية اليوناني أهمية التنسيق الإيجابي بين بلدينا لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم“.