إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

قال القصر الملكي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت إصابة ملك السويد كارل جوستاف والملكة سيلفيا بكوفيد-19.

وأضاف البيان أن ”الملك والملكة اللذين تلقيا تطعيما كاملا من ثلاث جرعات، ظهرت عليهما أعراض طفيفة وهما بصحة جيدة في ظل هذه الظروف“.

وذكر القصر أن الملك (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان لعزل ذاتي، وأن العمل جار لتعقب مخالطيهما.

وأعلن القصر الملكي في السويد منذ عام تقريبا عن تلقي الملك والملكة أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا ”كوفيد – 19″، في مقر إقامتهما في قلعة ستينهامارس، فيما تلقى الملك وزوجته الجرعة الثالثة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة السويدية، اليوم، أن البلاد سجلت مستوى قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 بلغ 11507 حالات، في 30 ديسمبر/ كانون الأول، مع تفشي موجة رابعة من الفيروس في أنحاء البلاد.

وعادة ما تتم مراجعة أعداد الإصابات اليومية، حيث تُضاف أي أعداد جديدة تأخر تسجيلها إلى مجمل الأعداد المسجلة في يوم معين بأنحاء البلاد. والعدد السابق بلغ 11376 حالة وتم تسجيله في آواخر ديسمبر كانون الأول 2020.

واجتاحت الموجة الأخيرة من حالات الإصابة بكوفيد-19، التي كان المتحور أوميكرون سريع الانتشار أحد أسبابها، السويد في وقت لاحق عن الدول المجاورة لها، لكنه أدى في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة حادة في الإصابات والحالات التي تستدعي العلاج في المستشفى.

وفي الـ 16 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت السلطات السويدية قيودا مشددة ضد فيروس كورونا، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابات الأخيرة في البلاد.

وحسب ”رويترز“، فقد اتخذت السلطات السويدية عددا من القيود، منها الحصول على تصريح لقاح لعبور الحدود من الزائرين من دول الشمال الأوروبي الأخرى، حيث تشدد القيود تدريجيا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس ”كوفيد -19″، والمخاوف بشأن المتحور أوميكرون.

قرار السلطات السويدية جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء قناع في المطارات وعلى الطائرات، حيث تنطبق القواعد الدولية، وكذلك إجراء اختبارات كورونا.

وكانت السويد ثالث دولة إسكندنافية تلغي القيود المتعلقة بفيروس كورونا تماما، بعد الدنمارك والنرويج.