الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحطم مروحية إسرائيلية بالبحر المتوسط

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة حول حادث تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، ليل الإثنين، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح خلال رحلة تدريبية.

ووفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ”الضابط الذي نجا من حادثة تحطم الطائرة العسكرية تمكن من إرسال تقرير أولي إلى قاعدة وحدته عبر الهاتف الخلوي“، موضحة أنه قدم ”آخر المستجدات عن الحادث لجلب القوات إلى المنطقة“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ”الضابط أطلع الجيش على تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادثة“، لافتة إلى أنه فعل ذلك بالتوازي مع إنقاذ نفسه من المروحية قبل تحطمها.

ولفتت إلى أن الضابط واصل السباحة لأقرب نقطة للشرطة البحرية الإسرائيلية، والتي بدورها نقلته إلى مشفى ”رمبام“ بمدينة حيفا.

ووفق آخر التقارير الواردة من المستشفى الإسرائيلي، فإن ”حالة الضابط الناجي تحسنت بشكل ملحوظ، مقارنة بلحظة دخوله المشفى“، وفق الصحيفة العبرية.

وفي السياق، قال القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، إيتان بن الياهو، للصحيفة العبرية، إنه من المرجح أن يكون سبب سقوط الطائرة العسكرية وقوع خلل فني على متن الطائرة.

وأضاف بن الياهو أن ”الظلام الدامس الذي خيم على المكان قبيل تحطم المروحية، بالتزامن مع اقترابها من البحر بسبب الخلل الفني، أدى إلى تحطمها“.

وأكد أن هذا النوع من ”المروحيات مجهز بتقنيات كبيرة تمكنها من الطفو على سطح البحر؛ وتحطمها يضع تساؤلات كبيرة“، مستدركا: ”لكن وجود ناج في الحادثة سيساعد في فك الشيفرة“.

في سياق ذي صلة، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، على الأنباء التي جرى تداولها بشأن إمكانية سقوط الطائرة العسكرية إثر تعرضها لهجوم سيبراني معاد.

وقال كوخاف، وفق إذاعة ”193FM“ العبرية: ”نفحص كافة الخيارات لكني لا أعتقد أن هذه كانت عملية معادية وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه صحيح، ونحن في بداية التحقيق وكافة الاتجاهات مفتوحة أمامنا“.

وفجر اليوم الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل اثنين من ضباطه وإصابة ثالث بجروح متوسطة الخطورة؛ إثر تحطم مروحيتهم في البحر المتوسط أثناء رحلة تدريبية، ليل الإثنين، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، إن المروحية البحرية وهي من طراز ”أتاليف“، كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد حين تحطمت في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا (شمال)، أثناء مهمة تدريبية.

وأشار البيان إلى أنه وفور وقوع الحادث هرعت فرق إنقاذ، بما فيها طواقم من البحرية الإسرائيلية؛ لانتشال أفراد الطاقم الثلاثة، وهم طياران و“مراقب جوي“.