القضاء الإيراني ينفي وجود "أياد داخلية" في اغتيال سليماني

علق المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء، على وجود أياد داخلية إيرانية في قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

ورد خداييان في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء ”دانشجو“ الإيرانية على سؤال بشأن تورط عناصر داخلية في قضية الاغتيال بالقول ”في ظل التحقيقات التي أجريناها في قضية اغتيال سليماني، لم نلاحظ وجود عوامل داخلية متورطة في هذه القضية“.

وأشار خداييان إلى أن إيران رفعت قضيتين جنائيتين تتعلقان باغتيال سليماني.

وبين أن ”نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي يتابع القضيتين، وقد تم اتخاذ إجراءات جيدة من قبل القضاء في البعدين الخارجي والداخلي“.

وأضاف ”في البعد الداخلي تم رفع قضيتين، إحداهما قانونية رفعتها عائلات الضحايا ومجموعات مختلفة في الفرع الـ55 لمحكمة طهران العامة والقانونية، حيث عقدت الجلسة الأولى للمحكمة أمس“.

وعقدت صباح أمس الاثنين أول جلسة للمحكمة الخاصة بالبت في القضايا الجزائية والمعنوية والمادية الناجمة عن اغتيال قاسم سليماني في الغرفة الـ55 الخاصة بالشؤون القانونية الدولية في طهران برئاسة القاضي سلمان بورمریدي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ”في القضية الجنائية، تتم محاكمة 127 من المتورطين في اغتيال سليماني“.

وأضاف ”ستتم ملاحقة هؤلاء المتهمين في 9 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية“، لافتا إلى أنه ”بحسب الاتفاق بين إيران والعراق، تم تشكيل فريق عمل بين البلدين، وفي العراق تم تشكيل قضية حول هذا الموضوع وهي قيد التنفيذ“.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال سليماني، بعد استهدافه بطائرة مسيرة فجر الـ3 من كانون الثاني/يناير 2020، عند خروجه من مطار العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (ابو مهدي المهندس).

وأعدمت إيران في الـ20 من تموز/يوليو 2020، الإيراني محمود كاظم موسوي مجد، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وتزويدهما بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال وجوده بسوريا.

وأوضحت السلطة القضائية أن هذا الجاسوس تم اعتقاله في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 ولم يتم الإفراج عنه منذ ذلك الحين، وأن جميع المراحل القضائية لملف هذا الجاسوس أجريت قبل اغتيال سليماني في العراق.

مقابلة ظريف المسربة

وفيما يتعلق بقضية المقابلة المسربة لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، قال خداييان ”في هذه القضية لم يتم توجيه تهمة لأي شخص حتى الآن“.

وكان موقع ”رويداد 24“ الإيراني أفاد في وقت سابق بأنه تم إدراج ما يقرب من 190 شخصًا من المتورطين في تسريب الملف الصوتي.

وقال الموقع ”في قائمة المتهمين والشهود: ظريف، ومحمد قوجاني، وحسام الدين آشنا، وسعيد ليلاز، وعباس عبدي“.

وقال ثمين جراغي ،محامي اثنين من المتهمين، للموقع الإخباري، إنه ”تم استدعاء عدة أشخاص فيما يتعلق بقضية ملف ظريف الصوتي، ولكن قيل لهم إنه تمت دعوتهم لأن كلمة الاستدعاء تستخدم للمتهم.

وأوضح جراغي أنه منذ الأيام الأولى من عزل حسام الدين أشنا، منِع العديد من هؤلاء الأشخاص من المغادرة وتم تفتيش منازل بعضهم، كما طلِب منهم تسليم هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

وأضاف ”من ذلك الوقت حتى الآن لم يسلموا لموكليه هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم“.

وعن التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص، قال المحامي جراغي ”لم يتم إبلاغ موكليه بالتهم الموجهة إليهم“.

وبين جراغي، أن ”أحد موكليه سأل المفتشين أثناء حضورهم لتفتيش منزله عن التهمة الموجهة إليه، فقالوا له لا يوجد تهمة وجاء في مذكرة البحث مصادرة كل الأدوات والمعدات المتعلقة بالجريمة دون ذكر التهمة الموجهه“.

ما وراء الحكومة

وأعرب المحامي عن عدم معرفته بالجهة المدعية، قائلا: إننا لم نعرف بعد من هي الجهة المدعية. ولفت إلى أنه على ما يبدو، فإن العديد من المؤسسات بما في ذلك فرع حماية معلومات الجهاز القضائي ومخابرات الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات كلهم يتابعون في وقت واحد قضية الكشف عن قضية الملف الصوتي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، سربت وسائل إعلام إيرانية مقابلة سرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي دفعت روحاني إلى إقالة مستشاره حسام الدين آشنا من منصب مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة الإيرانية، وسط اتهامات وجهت من قبل المتشددين إلى حسام الدين آشنا.

وأجرى المقابلة الصحافي الإصلاحي سعيد ليلاز مع ظريف ضمن سلسلة لقاءات تسمى ”ما وراء الحكومة“، والتي تجرى مع المسؤولين السابقين ويتم طرح أسئلة عليهم دون أي قيود ويتم أرشفة هذه اللقاءات.

وتحدث ظريف عن بعض القضايا منها معارضة روسيا للاتفاق النووي الذي حصل بين إيران وأمريكا آنذاك، ودورها في إفشال الاتفاق بالإضافة إلى دور روسيا في تعميق التواجد الإيراني في سوريا، وسفر قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى روسيا وتداعيات هذه الزيارة وتوقيتها، بالإضافة ،أيضا، إلى الهجوم الذي حصل على السفارة السعودية في طهران.