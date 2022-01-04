على وقع أزمة أوكرانيا.. أمين عام حلف الناتو يدعو لاجتماع مع روسيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي – روسيا، في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المسؤول في بيان لوكالة رويترز، إن ”أي حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن إجراءات روسيا والمشاركة في المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين“، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا.

يأتي ذلك، مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى، المقرر عقدها يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الحالي في جنيف.

وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، روسيا، بالتهديد بغزو أوكرانيا التي يرابض على حدودها نحو 100 ألف جندي روسي.

وتنفي روسيا تهديدها لأوكرانيا رغم أنها اجتاحتها، في 2014، وضمت شبه جزيرة القرم، وهي تؤكد في المقابل أنها تريد أن تحمي نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف، لا سيما في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.

والأحد، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ”سيردون بحزم“ إذا غزت روسيا جارتها الغربية، وفق ”فرانس برس“.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي في بيان، إن بايدن أكد أيضا لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأمريكية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف.

وأضاف البيان أن ”الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا“.

وكان بايدن، حذّر نظيره الروسي بوتين من ”رد قوي“ للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الزعيم الروسي، أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون ”خطأ جسيمًا“، وفق ما نقلت ”رويترز“ الخميس.

وبعد مكالمة هاتفية بينهما، استمرت 50 دقيقة، هي الثانية في غضون 3 أسابيع، أشار الرئيسان إلى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

وصرح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن بوتين كان ”مرتاحًا“ بشكل عام للاتصال.

من جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم كشف هويته، إن النبرة كانت ”جدية وموضوعية“.