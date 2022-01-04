الصين تتعهد بمواصلة تحديث ترسانتها النووية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل ”تحديث“ ترسانتها النووية، مطالبة الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية.

ويأتي هذا غداة تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.

وفي بيان مشترك نادر من نوعه ينحي جانبا الخلافات المتصاعدة بين الشرق والغرب، أكدت الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا هدفها التوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة الذرية وتجنّب اندلاع نزاع نووي.

كما أعلنت القوى النووية الخمس التزامها بالنزع المستقبلي الكامل للأسلحة النووية، التي استخدمت عندما قصفت الولايات المتحدة اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية.

لكن تطبيق هذا الخطاب على الواقع لن يكون سهلا في ظل تصاعد التوتر بين هذه القوى.

ويزداد القلق الدولي حيال تحديث الصين مؤسستها العسكرية خصوصا بعدما أعلنت قواتها المسلحة العام الماضي أنها طورت صاروخا فرط صوتي قادرا على التحليق بسرعة تتجاوز بخمس مرات سرعة الصوت.

وأكدت الولايات المتحدة أن الصين توسع ترسانتها النووية بما يقرب من 700 رأس حربي بحلول العام 2027 ولربما 1000 بحلول 2030.

والثلاثاء، دافعت الصين عن سياستها حيال الأسلحة النووية، وشددت أنه يتعيّن على أكبر قوتين نوويتين – الولايات المتحدة وروسيا – القيام بالخطوة الأولى في ما يتعلق بنزع الأسلحة.

وقال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحافيين، إن ”الولايات المتحدة والصين ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها“.

كما ندد باتّهامات واشنطن قائلا ”في ما يتعلّق بمزاعم الولايات المتحدة بأن الصين تزيد بشكل كبير إمكانياتها النووية، هذا الأمر غير صحيح“.

وتابع تسونغ ”لطالما تبنت الصين سياسة قائمة على عدم استخدامها أولا، ونبقي قدراتنا النووية عند الحد الأدنى الذي يقتضيه أمننا الوطني“.

وأكد ”ستواصل الصين تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة“.

وتوترت العلاقة بين بكين وواشنطن على خلفية مسائل عدة من بينها سعي الصين لإعادة توحيد تايوان التي تحكم بشكل مستقل، بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفض فو التكهنات التي تشير إلى احتمال نشر الصين أسلحة نووية قرب مضيق تايوان، مؤكدا أن ”الأسلحة النووية هي قوة الردع النهائية، وليست من أجل الحرب والقتال“.