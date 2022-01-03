سقوط مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، سقوط مروحية عسكرية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي مقابل شواطئ حيفا، شمال إسرائيل.

وقالت القناة ”12“ العبرية إنه تم العثور على طيار في المياه، بينما يتم البحث عن اثنين آخرين من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ التي تجري في بحر حيفا.

تحطم مروحية تابعة للبحرية الإسرائيلية في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا pic.twitter.com/TfK7s1CGNg — إرم نيوز (@EremNews) January 3, 2022

وأفادت القناة ”14“ العبرية بوجود إصابة بحالة خطيرة بين أفراد الطائرة العسكرية التي سقطت في شاطئ حيفا.

وأكدت القناة ”12“ العبرية، في تفاصيل الخبر، أن مروحية عسكرية تحطمت في شاطئ أخزيف، الواقع شمال حيفا، حيث تم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية التي استدعت قوات مختصة للمكان لإنقاذ المصابين من الطاقم، والبحث عن المفقودين.

وذكرت القناة أن مروحية من نوع ”يسعور“ على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي الإسرائيلي تجري عمليات بحث عن حطام المروحية والمصابين، قبالة سواحل حيفا.

وبحسب القناة، فقد تم إطلاق قنابل إنارة في مكان سقوط المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا، في إطار البحث عن المتبقين من طاقم الطائرة.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل الإعلام العبرية إن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، يتلقون المعلومات حول الطائرة بشكل مستمر أثناء تواجدهم في جلسة الكنيست الإسرائيلي.

ووضعت حادثة المروحية تحت غطاء من السرية، حيث فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على نشر المعلومات حول حدث سقوط الطائرة المروحية في حيفا، وفق ما ذكرته القناة ”12“ العبرية.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية سبب سقوط المروحية، أو المهمة التي كانت تؤديها قبالة سواحل حيفا.