طالبان ترد على إيران بعد مطالبتها بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

رد نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان، أنعام الله سمنجاني، على السفير الإيراني في كابول، بشأن دعوة طهران إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وقال سمنجاني، في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“: ”إن الحكومة الإيرانية أو مجلس الوزراء، وفقا لهذا التعريف الشامل، هل حكومتهم أو مجلس الوزراء لديهم شامل؟“.

وأضاف أن ”كل دولة تحدد حكومة شاملة على أساس مصالحها الوطنية“.

وعلى الرغم من عدم اعتراف إيران بحكومة طالبان، التي تشكلت في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن طهران أبقت على سفيرها في العاصمة كابول.

وجاء موقف الحركة ردًا على سفير إيران في أفغانستان، بهادور أمينيان، الذي قال خلال مقابلة مع قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية: إن إيران تشجع طالبان على تشكيل ”حكومة شاملة“.

وأشار أمينيان إلى أنه ”إذا لم تشارك جميع المجموعات العرقية في الحكومة، فلن نقبل ذلك“.

وحذر من أن ”استمرار التحديات الاقتصادية الحالية في أفغانستان سيؤدي إلى هجرة الناس وانتشار الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم داعش“.

وفي سياق متصل، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، يوم الإثنين، موقف بلاده الرافض للاعتراف بحكومة طالبان، مؤكدًا أنه ”ليست لديها نية للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان“.

وقال ردًا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإيرانية ستعترف بحكومة طالبان، في مؤتمر صحفي، إنه ”ليس لدينا نية، وإن أكثر ما تؤكده إيران والدول المجاورة في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع العرقي والديمغرافي لأفغانستان“.

واعتبر خطيب زاده، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”شفقنا“ الإيرانية، ما أسماها بـ“الديمقراطية الدينية هي أفضل نموذج يمكن للحكام الأفغان المؤقتين استخدامه“، منوهًا إلى أن ”مسار أفغانستان في المستقبل يجب أن يكون الطريق لتحقيق إرادة الشعب“.

ومؤخرًا، أصدرت مجموعة من الشيعة الأفغان بيانًا دعت فيه حكومة طالبان إلى ”الاعتراف“ بالدين الشيعي، وضمان المواطنة الشيعية في إطار ”حكومة شاملة“.

وسيطرت طالبان على أفغانستان منتصف شهر آب/أغسطس من العام الماضي، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، وبعد ما يقرب من 5 أشهر من ذلك لم تعترف أي دولة بحكومة الحركة.