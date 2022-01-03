5 قوى نووية عالمية تتعهد بالعمل على منع انتشار الأسلحة الذرية

تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، اليوم الإثنين، في بيان مشترك صدر عنها، قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”بمنع انتشار الأسلحة النووية“.

وجاء في البيان: ”تعتبر فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، تجنب الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الإستراتيجية من مسؤولياتها الأولى“.

وتابع: ”نؤكد أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا؛ نظرًا لأن الاستخدام النووي ستكون له عواقب بعيدة المدى، كما نؤكد أيضًا أن الأسلحة النووية – طالما استمرت في الوجود – يجب أن تخدم أغراضًا دفاعية وردع العدوان ومنع الحرب، ونؤمن إيمانا قويا بوجوب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة“.

وأضاف بيان القوى النووية: ”نؤكد من جديد على أهمية التصدي للتهديدات النووية، ونشدد على أهمية الحفاظ على اتفاقاتنا والتزاماتنا الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن عدم الانتشار ونزع السلاح وتحديد الأسلحة والامتثال لها“، وأردف ”ينوي كل منا الحفاظ على تدابيرنا الوطنية وزيادة تعزيزها لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية، ونعيد تأكيد صحة بياناتنا السابقة بشأن إلغاء الاستهداف، وعدم استهداف أي من أسلحتنا النووية لبعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى“.

ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

واختتمت الدول الخمس النووية بيانها المشترك بالقول: ”نؤكد رغبتنا في العمل مع جميع الدول لتهيئة بيئة أمنية أكثر ملاءمة لإحراز تقدم في نزع السلاح بهدف نهائي هو عالم خالٍ من الأسلحة النووية مع أمن غير منقوص للجميع. نحن عازمون على مواصلة البحث عن نهج دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف لتجنب المواجهات العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وزيادة التفاهم والثقة المتبادلين، ومنع سباق تسلح لا يفيد أحدا ويعرض الجميع للخطر“.