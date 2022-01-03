الرئيس الإيراني يتعهد بـ"الثأر" لسليماني إذا لم يحاكم ترامب

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، بـ“الثأر“ لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية، نقلتها وكالة رويترز، اليوم الإثنين: ”إذا لم يحاكم ترامب و(وزير الخارجية السابق مايك بومبيو)، أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون لشهيدنا“.

وكان سليماني قد قُتل في العراق في هجوم بطائرة مسيرة أمر به ترامب، في الثالث من كانون الثاني/ يناير من العام 2020.

ويعد قاسم سليماني من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، وكان يتولى قيادة فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، وشكل اغتياله ضربة قوية للنظام ومؤسساته الأمنية والاستخبارية، كما كان له تأثير مباشر على عمليات إيران العسكرية في كل من سوريا والعراق.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال سليماني، وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (أبو مهدي المهندس).

ودفع قيام واشنطن باغتيال قاسم سليماني، إيران والولايات المتحدة، إلى حافة مواجهة عسكرية كبيرة.

وبعد خمسة أيام من اغتيال سليماني، أعلنت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، إطلاق عدة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي إنه ”ستتم محاكمة المتورطين في اغتيال سليماني قبل نهاية العام الإيراني الجاري“ (21 مارس/ آذار 2022)، مضيفا أنه تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة.

وبين كاظم غريب آبادي، أنه تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية، مشيرا إلى أن إيران والعراق شكلا لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة عملية الاغتيال.