إيران تعلق على أنباء تفاوض روسيا نيابة عنها في فيينا

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، بشأن ما تداولته وسائل إعلام في الأيام الماضية عن قيام روسيا بالتفاوض مع الولايات المتحدة في محادثات فيينا نيابة عن طهران، بالقول، إن ”آلية المفاوضات واضحة للجميع“.

وقال، خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردّا على تلك الأنباء ”البعض يبحث عن هوامش واسعة.. كانت هناك محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف بين إيران ومجموعة ”4+1″ في فيينا، ولا يهمنا الآلية التي يتحدثون عنها“.

وأضاف ”الآلية المتبعة في فيينا واضحة، وثمة من يحاول المضي نحو الهوامش، لأنه لا يمكن التأثير على المستندات الموجودة“.

وتابع ”يعلم الجميع أن (4+1) تتحدث مع الولايات المتحدة بطرق مختلفة، والتواصل مع الفريق الأمريكي في فيينا يتم بصورة مراسلات وعبر منسق اللجنة المشتركة للمفاوضات“، في إشارة إلى المنسق الأوروبي للمفاوضات، إنريكي مورا.

وأكد الدبلوماسي الإيراني، أنه ”لم يتم تسليم أي شيء سوى نصوص إيران المكتوبة إلى الولايات المتحدة ولم يتم تبادل أي رسالة شفهية“، مشيرا إلى أن“إيران لديها نص مشترك في فيينا بسبب تركيز الغرب على النقاط المشتركة وتراجعه عن التشدد بمطالبه“.

وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأطراف الغربية على أن ”لا تتجاوز مطالبهم في مفاوضات فيينا ما جاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، إن كبير المفاوضين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ،علي باقري كني، قد وصل إلى فيينا لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت يوم الخميس الماضي في إطار الجولة الثامنة.

وكانت وكالة أنباء ”نور نيوز“، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أكدت، السبت الماضي، تراجع الوفد الإيراني في محادثات فيينا النووية عن بعض مطالبه.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الأنباء التي تفيد بأن ”روسيا والصين أقنعتا إيران بالتخلي عن بعض مطالبها، صحيحة“.

وأضافت، أن ”هذا النهج لا يعني الرضوخ المطلق لوجهات نظر روسيا والصين، بل إن إيران عدلت مقترحاتها بالتشاور مع روسيا والصين“.

كما اتهمت الوكالة الإيرانية بعض وسائل الإعلام المحلية بإعطاء ”روايات عبثية“ عن المحادثات لإظهار أن المفاوضين الإيرانيين يتحركون بقيادة روسيا والصين.

وجاءت هذه المواقف الإيرانية عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي في فيينا بين المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، وكبير المفاوضين الأمريكيين المشاركين بشكل غير مباشر في المحادثات، روبرت مالي.

وتهدف المفاوضات النووية في فيينا إلى إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2018، وإعادة إيران إلى التزاماتها التي تراجعت عنها.