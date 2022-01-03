في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد.

وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة.

وأضافت ”نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)“.

ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.

واستهدف هجوم صاروخي أمريكي موكب قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد مطلع العام 2020، ولم تقل إسرائيل صراحة أنها لعبت دورا في هذه العملية.

وعقب الاغتيال، نقلت قناة ”أخبار 12“ عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل أنها بصدد اغتيال سليماني، وأنه تم اطلاع القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن عملية الاغتيال قبيل تنفيذها، كما أكدت أن رئيس الوزراء وقتها بنيامين نتنياهو، ألمح لمقربين منه أن الأمريكيين بصدد تنفيذ عمل كبير ضد إيران.

وكان رئيس ”الموساد“ السابق، يوسي كوهين، قد أدلى بحوار صحفي نادر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أي قبل اغتيال سليماني بشهرين تقريبا، زعم خلاله أن قائد فيلق القدس ”ليس ضمن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية بالأساس“.

وذكر وقتها إن سليماني ”لم يرتكب الخطأ الذي يتسبب في ادخاله إلى قائمة الاغتيالات الخاصة بالموساد“، وأضاف: ”يعلم سليماني جيدا مع ذلك إن اغتياله ليس بالأمر المستحيل، أنشطته معروفة ومحسوسة في كل مكان“.

وبعدها بأيام نفى جهاز ”الموساد“ عبر بيان نادر بدوره، أن يكون رئيسه قد أدلى بحوار لصالح إحدى الصحف الإسرائيلية، تطرق خلاله لسياسة الاغتيالات التي ينفذها الجهاز، وورد فيه ذكر قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.