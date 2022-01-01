مقتل 5 من عناصر الحرس الثوري بمواجهات جنوب إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري، مساء اليوم السبت، إن خمسة من عناصر قوات فيلق القدس التابع للحرس لقوا مصرعهم في مواجهات مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت قناة ”فيلق القدس“ عبر تطبيق تلغرام، أن ”خمسة من عناصر قوات فيلق القدس وهو قوات برية تابعة للحرس الثوري لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع مسلحين أشرار“، وفق تعبيرها.

وأضافت القناة الإخبارية أن ”المواجهات اندلعت في منطقة كورين في محافظة سيستان وبلوشستان كما خلفت 6 قتلى من المسلحين بينهم قائدهم يدعى (غلام شه بخش)“.

من جانبها، قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ثلاثة عناصر من قوات فيلق القدس لقوا مصرعهم في تلك المواجهات.

ووصفت الوكالة الإيرانية المسلحين بـ“الأوغاد“، مضيفة أن ”خمسة من المسلحين لقوا مصرعهم بينما أصيب خمسة آخرين بجروح“، مشيرة إلى تدمير مخبأ ومقر للمسلحين بشكل كامل في منطقة كورين في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية إن ”إجراءات أمنية مشددة من قبل الحرس الثوري ومقاتلي الشرطة للسيطرة على الطرق المؤدية إلى موقع الاشتباكات مع المسلحين مساء اليوم“.

🚨تدابیر شدید امنیتی توسط رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمندگان ناجا در کنترل مسیرهای منتهی به محل درگیری عصر امروز pic.twitter.com/64apNkkTu5 — علیرضا (@ali70085698) January 1, 2022

ولم يتحدث البيان الإيراني عن هوية الجهة المهاجمة، وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لقي عنصران من قوات الحرس الثوري مصرعهما في اشتباكات مع مسلحين في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وفي 17 من الشهر الماضي أيضا، أعلنت قوة القدس الإيرانية، عن مقتل 4 مسلحين في مواجهات في مدينة سراوان.

وإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني المتاخم للحدود الباكستانية يشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“.

ويؤكد التنظيم أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية ويواجهون تمييزا ممنهجا كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي وتتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان هذه المناطق.

وكان أقوى هجوم استهدف قوات الحرس الثوري قد وقع في فبراير/شباط من عام 2019، بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري أدت الى مقتل 17 شخصا منهم في مدينة زاهدان.