وسط توترات أمنية..مقتل جندي أوكراني خلال اشتباك مع انفصاليين موالين لروسيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا شرق البلاد، وسط توترات بلغت ذروتها مع موسكو.

يشار إلى أن هذا الجندي هو الأول الذي يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الشهر الماضي، في صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن الجيش الأوكراني في بيان له أن ”جنديًا أصيب بجراح قاتلة“ متهمًا الانفصاليين بتنفيذ 3 هجمات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتقاتل كييف تمردًا مواليًا لموسكو في منطقتين انفصاليتين عند الحدود مع روسيا منذ 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وتتهم روسيا بتقديم دعم مالي وعسكري للانفصاليين في هذا النزاع، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وتأتي هذه التطورات، بعد تحركات كانت قد قامت بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالاتفاق مع مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والمنظمة على استعادة وقف إطلاق النار الكامل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا شرق أوكرانيا.

ففي 22 كانون الأول/ديسمبر، وافق طرفا النزاع على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، في تموز/ يوليو 2020، شرق أوكرانيا، إلا أنه في اليوم التالي، تبادلت كييف والانفصاليون اتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة.

ووصلت العلاقات المتدهورة مسبقًا بين روسيا وأوكرانيا إلى ذروة توترها في الوقت الراهن.

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بأنها حشدت عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل لكييف.

وتنفي موسكو أي نية لغزو أوكرانيا، وتقول إنها مهددة بـ ”استفزازات“ من كييف وحلف شمال الأطلسي، الذي تطالبه بعدم توسعه في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

يشار إلى أنه سيتم البحث في هذه المطالب خلال المفاوضات الروسية – الأمريكية المقررة، في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، غدًا الأحد.

وفي خطابه للأوكرانيين في مناسبة العام الجديد أكد فولوديمير زيلينسكي أن إنهاء الحرب في الشرق ما زال ”هدفه الرئيس“.