مقتل 12 شخصا على الأقل في كشمير خلال تدافع عند مزار ديني

تسبب تدافع ناجم عن ازدحام هائل عند مزار ديني هندوسي في كشمير إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، صباح اليوم السبت، بحسب ما أعلنته الشرطة الهندية.

وقال موكيش سينغ وهو ضابط كبير في الشرطة الهندية: ”لقي 12 زائرا حتفهم وأصيب 14 عندما وقع تدافع في الساعات الأولى من صباح اليوم عند مزار ماتا فيشنو ديفي“.

وأضاف الضابط الهندي في تعليقه على الحادثة، أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر مسؤول آخر أن التدافع وقع عندما اندفع حشد كبير من الناس الذين جاءوا للاحتفال بحلول العام الجديد إلى داخل المزار.

وأفاد المسؤول بأن السلطات الهندية أمرت بفتح تحقيق على مستوى عال للوقوف على ملابسات الحادث.

من جهته عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه الشديد نتيجة لما حصل بعد وقوع الحادث.

وقال في رسالة تعزية: ”أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح نتيجة التدافع في ماتا فيشنو ديفي بهاوان“.