قوات إيرانية تقتحم منزل ناشطة معتقلة لمصادرة كتاب

اقتحمت قوات أمن إيرانية، منزل الناشطة المدنية البارزة والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، في العاصمة طهران، لمصادرة كتاب ألّفته بعنوان ”التعذيب الأبيض“.

وذكر الناشط السياسي المقيم في باريس ”تقي رحماني“ وهو زوج نرجس محمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ”قوات أمنية قامت قبل يومين بتفتيش منزل الناشطة ”نرجس محمدي“، وقامت بمصادرة عدة مجلدات من كتاب (التعذيب الأبيض)“.

وأضاف رحماني أن ”قوات الأمن قامت بمصادرة بعض الكتب مثل ( التعذيب الأبيض) من منزلها، رغم أنها لا تزال في الحبس الانفرادي دون محامٍ، والتعذيب الأبيض مستمر“.

بازرسی و تفتیش منزل مسکونی نرگس(محمدی).

این بازرسی و تفتیش دو روز قبل انجام گرفته است و مقداری کتاب( مانند سکنجه سفید )و …. درمنزل ضبط شده است.

نرگس همچنان در انفرادی و بدون وکیل است.شکنجه سفید ادامه دارد.#نرگس_محمدی https://t.co/vBr4GYlc8T — TAGHI RAHMANI (@RahmaniTaghi) December 31, 2021

ويحتوي كتاب ”التعذيب الأبيض“ على سلسلة من المقابلات التي أجرتها ”نرجس“ مع 12 سجينة سياسية، مثل: أثينا دايمي، نازانين زغاري، ريحانة طباطبائي، هنغامة شهيدي، شكوفية ياد الله، وآخرين ممن تعرضوا للتعذيب في السجون الإيرانية.

وبدأ الكتاب، الذي نشرته دار النشر باران في السويد، العام 2019، بمقدمة بقلم شيرين عبادي، المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ويقدم روايات مباشرة عن الحبس الانفرادي في سجون إيران كمثال واضح على التعذيب.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت ”نرجس محمدي“، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غرب العاصمة طهران.

وفي مايو/ أيار الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف العام، و 80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل ”نشر دعاية ضد النظام“ و ”التمرد على إدارة السجن“ أثناء وجودها في معتقل شمال غرب البلاد.

وفي أيلول/سبتمبر من العام الجاري، تلقت ”نرجس“ استدعاء لبدء تنفيذ هذه العقوبة، لكنها لم تستجب لأنها اعتبرت الإدانة غير عادلة.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت ”نرجس“ من أكثر منتقدي النظام الإيراني، واعتُقلت، في مايو 2015، وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم الإفراج عنها.

ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظرًا على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا.

ولم ترَ ”نرجس“ طفليها منذ 2015، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.

ودعت منظمات حقوقية دولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن ”نرجس“ مسجونة فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.