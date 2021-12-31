بايدن يقول إنه أوضح لبوتين أن روسيا لا يمكنها التحرك ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمتهما الهاتفية، أمس الخميس، أن موسكو لا يمكنها ”التحرك ضد أوكرانيا“.

وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، روسيا، بالتهديد بغزو أوكرانيا التي يرابض على حدودها نحو 100 ألف جندي روسي.

وتنفي روسيا تهديدها لأوكرانيا رغم أنها اجتاحتها، في 2014، وضمت شبه جزيرة القرم، وهي تؤكد في المقابل أنها تريد أن تحمي نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف، لا سيما في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.

وأمس الخميس، حذّر بايدن، نظيره الروسي بوتين من ”رد قوي“ للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الزعيم الروسي، أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون ”خطأ جسيمًا“.

وبعد مكالمة هاتفية بينهما، استمرت 50 دقيقة، هي الثانية في غضون 3 أسابيع، أشار الرئيسان إلى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

وصرح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن بوتين كان ”مرتاحًا“ بشكل عام للاتصال.

من جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم كشف هويته، إن النبرة كانت ”جدية وموضوعية“.

لكن لم يكن هناك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية، مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأمريكية، في 10 كانون الثاني/ يناير، في جنيف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن بايدن أوضح للرئيس الروسي أن ”الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها، سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا“.

وذكر أوشاكوف، أن بوتين تطرق خلال المكالمة إلى إمكان فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا في حال استمر تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، قائلًا: ”هذا سيكون خطأ جسيمًا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، إن لم تكن الأخطر.. نأمل ألا يحدث ذلك“.

وأكد أوشاكوف، أن روسيا تتطلع إلى ”نتائج“ ملموسة في محادثات، كانون الثاني/ يناير في جنيف، في حين طالب البيت الأبيض أيضًا بأفعال و“خفض التصعيد“ من قبل روسيا عند الحدود الأوكرانية.

وقالت ساكي: ”أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه المباحثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد وليس التصعيد“.