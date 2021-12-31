إيران تؤكد فشل صاروخها الفضائي في وضع حمولته في المدار

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الذي أطلق للفضاء فشل في ”مهمته المدارية“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن ”الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء، أمس الخميس، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار؛ لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة“.

وأوضح المتحدث، في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي، ونشر على الموقع الإلكتروني: ”من أجل وضع الحمولة في المدار، كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 متر في الثانية.. نحن وصلنا إلى 7350“.

وكان المتحدث باسم المنظمة الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني، قد قال في وقت سابق الخميس، إن ”وزارة الدفاع أطلقت 3 أقمار فضائية بحثية في وقت واحد على متن صاروخ سيمرغ“.

وأضاف حسيني في تصريحات للصحافة الإيرانية، أن ”الصاروخ استقر في المدار على ارتفاع 470 كم عن سطح الأرض وبسرعة 7350 مترا في الثانية“.

في مقابل ذلك، ذكرت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة نقلاً عن عدد من الصحفيين الإيرانيين تأكيدهم فشل إطلاق القمر الصناعي، وأن الشحنة لم تجد السرعة الكافية لتكون في المدار.

وقال الصحفي الإيراني أرش كريم بيجي خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه ”لم يتم حقن شحنات الاتصالات في المدار بسبب عدم الوصول إلى المدار بسبب عدم توفر السرعة المطلوبة“، لكنه قام لاحقا بحذف التغريدة.

وكانت أول مرة يتم فيها إطلاق صاروخ ”سيمرغ“ المخصص للأقمار الصناعية في آب أغسطس 2017، لكن مصادر أمريكية قالت إن الإطلاق لم ينجح وانفجر سيمرغ عند إطلاقه أو قبل وصوله إلى المدار، كما فشل إطلاق القمر الصناعي ثلاث مرات أخرى.

وترى الحكومات الغربية، أن إطلاق الأقمار الصناعية ”أمر استفزازي“ لأنها تستخدم تكنولوجيا تعتمد على تقنية مماثلة لتلك المطلوبة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.