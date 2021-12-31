إسرائيل تتهم مقدسيا بالتجسس وتعقب ضباط كبار لصالح حزب الله اللبناني

قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام في المحكمة المركزية ضد أحد سكان المدينة، إثر اتهامه بالتجسس لصالح ”حزب الله“ اللبناني منذ حوالي تسع سنوات.

وحسب لائحة الاتهام، فإن ”الشاب المقدسي، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، اتصل بأحد الأسرى اللبنانيين المفرج عنه قبل تسع سنوات، وأبلغه بأنه مهتم بالعمل مع حزب الله من داخل إسرائيل“، وفق صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة: ”تلقى المتهم برنامجا مشفرا من حزب الله لكي يتمكن من التواصل معهم، وكان في بعض الأحيان يسافر إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية من أجل التواصل مع مسؤوليه عبر البرنامج المشفر“.

وتابعت الصحيفة: ”حزب الله طلب من الشاب أداء مهام مختلفة، بما في ذلك تقديم آخر المستجدات بشأن الوضع في القدس والضفة الغربية والإبلاغ عن الاضطرابات التي حدثت داخل إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”المتهم قام بتصوير أماكن بها أطباق استقبال كبيرة من أجل إرسال موقعها إلى الحزب اللبناني“، مضيفة أنه ”توقفت العملية منذ عدة سنوات، لكنها استؤنفت خلال العام الماضي“.

ووفق الصحيفة، فإنه في العام الماضي ”سافر المتهم إلى تركيا وحصل مرة أخرى على هاتف محمول مشفر، وعند عودته إلى إسرائيل اتصل بمسؤوليه وتلقى مهام إضافية، إلى أن تم اعتقاله في وقت لاحق“.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي، للشاب المقدسي تهمة ”الاتصال بوكيل أجنبي ونقل معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني“، وفق الصحيفة.

وأضافت أن ”التحقيق مع المتهم تم من خلال جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية“.

من ناحيتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“، أن ”من بين المهام التي كلف بها المتهم تعقب ضباط كبار في الشرطة والجيش الإسرائيلي وذلك بغرض استهدافهم ردا على تصفية إسرائيل لعماد مغنية أحد قيادات الحزب قبل عدة سنوات“.

يذكر أنه وقبل نحو شهر، أصدرت محكمة اللد الإسرائيلية، حكما بالسجن 30 شهرا على شابة من مدينة الطيبة، بعد اتهامها بالتجسس لصالح حزب الله اللبناني، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة في حينه، إن ”الفتاة أدينت بالاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات لصالح حزب الله، من خلال تصوير سيارات عسكرية ومنطقة السياج في رأس الناقورة، وميناء حيفا، وقاعدة حتسريم الجوية، ومنظومة بطاريات القبة الحديدية وحاجز إيرز الحدودي مع غزة“.