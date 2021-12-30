النخالة يهدد إسرائيل بالرد على "اغتيال" الأسير هشام أبوهواش

هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الخميس، بالرد على إسرائيل في حال استشهاد الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 136 يوما.

وقال النخالة في تصريح صحفي مقتضب: ”إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار“ .

وأضاف: ”سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال“.

يأتي ذلك في أعقاب تهديد آخر أطلقه المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، أبو حمزة، الذي قال في تصريح له، إن ”استمرار العدو في تجاهل الإفراج عن الأسير أبو هواش في ظل مصارعته للموت، سيأخذ الميدان لوضع مختلف عما هو عليه الآن“.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قالت، في وقت سابق اليوم، إنه ”طرأ تراجع حاد على صحة الأسير المضرب عن الطعام منذ حوالي 136 يوما، هشام أبو هواش“.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، أن الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام، حيث طرأ تراجع حاد على صحته، وبشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وأكدت الهيئة في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، ودخل في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات متواصلة من قبل الأطباء الإسرائيليين بأنه قد يدخل مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت أن ”وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغراما“، مشيرة إلى أنه يعاني من حالة هزل عام وإنهاك كبير.

وأضافت الهيئة: ”تأذت أجهزة الأسير أبو هواش الداخلية بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم“.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

كما حمّلت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش.

وأشارت إلى أن إسرائيل جمدت اعتقال الأسير أبو هواش، إلا أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة السجون الإسرائيلية وجهاز المخابرات عن مصير وحياة المعتقل.

وبحسب الهيئة، فإن أمر تجميد الاعتقال يعني تحويل الأسير إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى الإسرائيلي بدلا من حراسة السجانين.

وتابعت: ”تبقى عائلة الأسير أبو هواش بموجب تجميد الاعتقال غير قادرة على نقله إلى أي مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى الإسرائيلي“.

ولفتت إلى أن الأسير هشام أبو هواش معتقل منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

ووفق الهيئة الرسمية، فإن الأسير متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرا كمعتقل إداري.

الجدير بالذكر، أن حوالي 500 أسير إداري فلسطيني سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل.