دبلوماسي إيراني: لا تقدم في المفاوضات النووية إلا بحوار مباشر مع واشنطن

استبعد الدبلوماسي الإيراني قاسم محب علي، الرئيس الأسبق لدائرة شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية، حصول تقدم في المفاوضات النووية الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وقال محب علي في حوار مع موقع ”امتداد“ الإصلاحي، نُشر يوم الخميس: ”من الناحية المهنية والفنية، يتطلب الأمر من طهران وواشنطن التحدث مع بعضهما البعض دون وسطاء“.

وأضاف محب علي الذي كان سفيراً لإيران في ماليزيا واليونان: ”مشكلتنا في الوقت الحالي ليست مع مجموعة 4+1، بل مع الولايات المتحدة بشكل أساسي، لذلك إذا أردنا حل المشكلة، يجب حلها في النهاية بين إيران والولايات المتحدة“.

واعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق، أن ”التجارب السابقة أظهرت أن القضية لم تتقدم حتى تفاوض البلدان عبر وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي جون كيري عام 2015“.

وتابع أنه ”إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فسيتعين على الآخرين قبوله، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وعادت إيران إلى التزاماتها تجاه هذا الاتفاق، فإن الأطراف الأخرى موجودة عمليا في الاتفاق وسيتم حل المشكلة“.

وأشار إلى أن واحدة من المشاكل التي تواجه المفاوضات النووية الحالية، أن ”الفريق الجديد لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كانوا ضد الاتفاق المبرم عام 2015، واعتبروا ذلك خسارة، وعليه فمن الطبيعي أن يؤثر ذلك على أدائهم“.

وأضاف: ”مشكلة أخرى هي أن الأصدقاء الموجودين الآن في فريق التفاوض الإيراني ليس لديهم ما يكفي من الخبرة الدبلوماسية والخبرة في هذا المجال، إنهم ليسوا على دراية بعناصر وأدوات الدبلوماسية، وبالتالي فإن بعض مواقفهم لا تتناسب مع المهنة والعمل الدبلوماسي“.

وفي سياق متصل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية، علي باقري كني، إن المحادثات ”تسير على ما يرام“.

وأضاف باقري كني في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية: ”إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على منتهك الاتفاق النووي وهي الولايات المتحدة رفع العقوبات أولا، وستتخذ إيران، بعد إجراء اختبار التحقق من رفع العقوبات، العودة إلى التزاماتها النووية“.

من جانبه، ذكر موقع ”رجا نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين، أن ”مفاوضات الجولة الثامنة ستستمر حتى يوم الخميس، ثم ستتوقف لمدة 3 أيام على أن تستأنف الإثنين المقبل“.

وتشهد العاصمة فيينا منذ الإثنين الماضي، محادثات الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1، هي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، وسط مشاركة أمريكية غير مباشرة.