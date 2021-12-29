تقرير عبري: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي على جبال القلمون السورية

كشف تقرير عبري نشرت تفاصيله صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، اليوم الأربعاء، عن نشر حزب الله اللبناني أنظمة دفاع جوي على جبال القلمون السورية من أجل التصدي لأي هجوم إسرائيلي في سوريا ولبنان.

وأفاد التقرير، الصادر عن مركز ”ألما“ الإسرائيلي للأبحاث، بأن ”الحزب اللبناني نشر أنظمته الدفاعية في منطقة جبال القلمون شمال غرب دمشق المتاخمة لسهل البقاع اللبناني ، موطن القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله“.

وقال المركز، إن ”حزب الله اللبناني لديه نظام صواريخ أرض- جو تكتيكي قصير المدى من طراز SA8 على ارتفاعات منخفضة وقصيرة المدى، ونظام SA17 و SA22 في ترسانته، وسيستخدمها من أجل الدفاع ضد الضربات الجوية الإسرائيلية“.

وأوضح التقرير أن ”حزب الله أطلق النار على منصات إسرائيلية باستخدام دفاعاته الجوية، حيث كان آخرها، في شباط /فبراير من العام الماضي، عندما تعرضت طائرة إسرائيلية دون طيار لإطلاق نيران مضادة للطائرات خلال عمليات روتينية فوق الأراضي اللبنانية“.

وأكد أن حزب الله اللبناني أطلق، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019 صاروخ أرض – جو من نوع SA8 على طائرة دون طيار إسرائيلية، لكنه أخطأ الهدف، بينما واصلت الطائرة الإسرائيلية التحليق بمهمتها.

ووفق التقرير، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية رصدت الجهود الإيرانية المتزايدة لتحسين دفاعاتها الجوية في سوريا، ولبنان، والعراق، وأماكن أخرى.

وأشار إلى أن الأنظمة الإيرانية المتطورة ساعدت سوريا على تحسين قدراتها، واختصار وقت ردها على الهجمات الإسرائيلية، وتدمير المزيد من الذخائر التي أطلقتها إسرائيل خلال هجماتها.

وأوضح التقرير العبري أن الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه القدرة على العمل بفاعلية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله.

وأضاف المركز: ”ورغم ذلك، حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن حرية القوات الجوية الإسرائيلية في العمل في الأجواء اللبنانية تعرضت للخطر خلال العام الماضي بعد نشر أنظمة دفاع جوي في المنطقة“.

وفي السياق ذاته، قال تل بيري رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما للصحيفة العبرية، إن ”حزب الله نشر أيضًا بطاريات SA8 جنوب لبنان“، مضيفًا أن هذه الأنظمة تشكل نظريًا تهديدًا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان.

وتابع بيري: ”بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المستقل، من المحتمل أن يكون عناصر حزب الله قد تدربوا على نظام بافار 373 الإيراني، الذي يمكنه الاشتباك في وقت واحد مع ما يصل إلى 6 أهداف حتى 250 كم، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية دون طيار وغيرها من الأسلحة“.

وتطرق التقرير إلى نشاطات حزب الله الجوية ضد إسرائيل قائلًا: ”انتهك الحزب المجال الجوي الإسرائيلي، حيث أرسل 74 طائرة دون طيار إلى إسرائيل خلال العام الجاري ، بينما أرسل 94 طائرة دون طيار في العام 2020“.

ولفت المركز في ختام تقريره، إلى أن التوتر مع لبنان وسوريا كان عاليًا خلال العام الجاري، حيث تم إطلاق 31 صاروخًا من لبنان، وصاروخين آخرين بعيدي المدى تم إطلاقهما من سوريا، بينما رد الجيش الإسرائيلي على هذا التوتر بإطلاق مئات القذائف المدفعية نحو لبنان.