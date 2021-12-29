بعد لقاء عباس وغانتس.. حسين الشيخ: السلطة تسعى لصنع التاريخ مع إسرائيل

أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تسعى لـ“صنع التاريخ“ من خلال اللقاءات مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.

جاء ذلك بعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزله في إسرائيل.

وقال الوزير الفلسطيني، في مقابلة مع قناة ”كان“ العبرية، إن ”السلطة الفلسطينية تبحث عن صناعة التاريخ مع إسرائيل ومنع الوضع من التدهور“.

واعتبر الشيخ لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأنه ”خطوة شجاعة ومهمة“.

وأوضح أن ”القيادة الفلسطينية تسعى إلى صنع التاريخ مع بيني غانتس أو أي شخص آخر في حكومة إسرائيل، كما كان الحال مع إسحاق رابين“.

وأضاف الشيخ أن ”زيارة الرئيس الفلسطيني حملت رسائل تحذيرية أيضاً“، مشيراً إلى أن هذه الفرصة الأخيرة لمنع الوضع من التدهور، وفي حال تدهوره، سيكون من الصعب جداً العودة إلى الوراء.

وتابع الشيخ في تصريحاته: ”في النهاية، فقط الأبطال هم من يصنعون السلام، وأن الشخص الذي يؤمن بالسلام يجب أن يكون شجاعا، وعلينا أن نقاتل من أجل ذلك حتى اللحظة الأخيرة“.

بدورها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، اليوم الأربعاء، مزيدا من التفاصيل حول اللقاء الذي جمع الرئيس عباس ووزير الدفاع غانتس، في منزل الأخير بتل أبيب، يوم أمس.

وأوردت القناة ”13“ العبرية بعض هذه التفاصيل، قائلة إن ”الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الليلة الماضية في منزل غانتس أكد أنه لا ينوي تغيير سياسة السلطة الفلسطينية في محاربة الإرهاب، حتى لو وضعوا السلاح في رأسه“، وفق القناة.

كما أشارت القناة إلى أن الرئيس الفلسطيني أعرب لوزير الدفاع الإسرائيلي عن قلقه إزاء الأحداث في القدس، مؤكدا أن أي إجراءات في المدينة المقدسة ستؤدي إلى التصعيد.

وشدد الرئيس عباس، خلال الاجتماع مع غانتس، على أن السلطة الفلسطينية لن تسحب الشكاوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لافتاً إلى أنه أمر غير واقعي ما دامت إسرائيل لا تقوم بإيماءات سياسية مهمة تجاه السلطة الفلسطينية.

وكشف موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية المزيد من التفاصيل حول اللقاء، حيث أفاد بأن عباس حذر غانتس من أنه لن يستطيع وقف أي تصعيد يأتي في سياق القضايا الدينية، كما عبر عن قلقه من حدوث احتكاكات داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي سيدفع بتطور الأوضاع ما يجعل من الصعب وقف التبعات.

وبحسب الموقع العبري، فإن الرئيس عباس قلق بسبب زيادة حوادث اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة بالآونة الأخيرة، وأنه منزعج من الانطباع بأن الجريمة القومية اليهودية أصبحت منظمة.