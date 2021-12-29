البيت الأبيض: مباحثات هاتفية بين بايدن وبوتين الخميس

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيتحدثان عبر الهاتف، غدا الخميس، بشأن ”عدد من المواضيع“، في وقت تجري فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

وستكون هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية في أقل من شهر بين الزعيمين، بعدما حذر بايدن في مطلع ديسمبر/ كانون الأول بوتين من ”عواقب وخيمة“ إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن إن الرئيسين سوف ”يناقشان عددا من المواضيع، بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا“، بحسب ”فرانس برس“.

وأضافت هورن، في بيان اليوم الأربعاء، أن ”إدارة بايدن تواصل الانخراط في دبلوماسية مكثفة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج مشترك ردا على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا“.

وحشدت روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، وفق مسؤولين غربيين يخشون تكرار ما حدث عام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم.

وفي مسعى لنزع فتيل التوترات، من المقرر أن يلتقي مسؤولون أميركيون وروس كبار في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل في جنيف.

ويأتي الاجتماع بعد أن عرضت روسيا مقترحات على الولايات المتحدة تضمنت دعوات بعدم توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا، أو إقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام، رد الفعل الأمريكي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا ”إيجابيا“.

وقدّمت روسيا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة مقترحات تلخص مطالبها مقابل وقف تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة.

وتنص المقترحات على عدم ضم الحلف الأطلسي أعضاء جددا، وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وأضاف بوتين في المؤتمر الصحفي: ”يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا“.

وتابع: ”الكرة في ملعبهم، عليهم إعطاؤنا بعض الأجوبة، لكن عموما، نرى رد فعل إيجابيا“.

وشدد بوتين على أن أي توسع مستقبلي لحلف شمال الأطلسي ”غير مقبول“ بالنسبة إلى روسيا، التي لن تقبل بوجود نظام أسلحة غربي ”على عتبتها“.