تقرير: روسيا تضع سورية شوكة مستقبلية في الجناح الجنوبي لحلف الناتو

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن روسيا تأمل في أن تكون سورية هي الشوكة المستقبلية في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وأضاف في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن ”نهاية ديسمبر ستكون مميزة بالنسبة للجيش الروسي.. في كل وقت من العام ذاته، يجتمع قادة الجيش من القوات المسلحة، والرئيس ووزير الدفاع وقائد الأركان في المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو، يناقشون النتائج، ويعلنون الإحصاءات، ويعربون عن قلقهم من سلوكيات الناتو“.

ومضى يقول ”وبناء على ذلك، فإن بيان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في هذا اللقاء السنوي تناول التوسع في قاعدة حميميم الجوية في سورية، حيث تم وضع التصور في عام 2019، وبدء التنفيذ في 2020 بعد موافقة دمشق على بروتوكول يقضي بنقل المزيد من الأرض والمناطق البحرية إلى روسيا، من أجل التوسع في قاعدتي حميميم وطرطوس“.

ورأى الموقع أن هذ التوسع لا يتعلق بسورية فقط، ولكن بالعلاقات بين روسيا والناتو.

وتابع القول ”تواصِل روسيا مساعيها للحصول على ضمانات طويلة الأمد من الولايات المتحدة والناتو، وفقا لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد ضرورة استبعاد توسع الناتو، وعدم نشر أي أنظمة تسلح على الحدود الروسية تمثل أي تهديد لموسكو“.

وأشار ”المونيتور“ إلى أن الجانب الروسي يفعل ذلك بطريقته الخاصة، إذ حاول الكرملين طوال العام الجاري إجبار الناتو على إجراء مفاوضات جديدة، ليس فقط من خلال التهديد بالعمليات العدائية مع أوكرانيا، ولكن ،أيضًا، من خلال النشاط في اتجاهات أخرى، والذي يتمثل أحدها في وضع تهديدات ممنهجة على الجانب الجنوبي من حلف شمال الأطلسي، وتحديدا من سوريا.

وأردف بقوله ”المدرج الغربي لقاعدة حميميم الجوية في سوريا تم زيادة طوله إلى 3199 مترا، وعرضه إلى ما يتراوح بين 52 إلى 54 مترا، مع طلائه وإضافة معدات جديدة إليه، حيث نشرت روسيا هناك قاذفات من طراز Tupolev Tu-22M3 القادرة على حمل رؤوس نووية، والتي تحتاج إلى مدرج طويل نسبيّا في ظل هبوطها بسرعة مرتفعة للغاية“.

وقال الموقع الأمريكي إن الهدف من نشر تلك القاذفات النووية هو إظهار قدرات روسيا للأمريكيين، وأنهم ليسوا الوحيدين القادرين على وضع قاذفات إستراتيجية في أماكن مثل: بريطانيا والنرويج، إذ يمكنهم من خلالها أن يكونوا على مقربة من الحدود الروسية.

وأشار ”المونيتور“ إلى قدرة القاذفات الروسية من طراز Tupolev Tu-22M3 على حمل صواريخ Kh-32 طويلة المدى، والتي تمثل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، الناتو.

وأضاف ”عملية توسيع قاعدة حميميم طال انتظارها، ومن الضروري تحسين إجراءات الأمن في القاعدة، والفصل بين البنية التحتية العسكرية والمدنية، لأن القاعدة الجوية الروسية محاذية لمطار باسل الأسد الدولي وتستخدم بنيته التحتية“.

وختم الموقع تقريره بالقول ”ينطبق هذا الأمر ،أيضا، على طرطوس، حيث بنى الجيش الروسي منذ فترة طويلة مجمعا لإصلاح السفن، وتم تزويده بمعدات روسية وبيلاروسية. كما يخطط لإنفاق 500 مليون دولار لتحديث وتجهيز طرطوس، كما أن موسكو تسيطر ،أيضا، على ميناء بني ياس، الذي يستخدمه السوريون في تهريب البضائع تفاديًا للجمارك“.