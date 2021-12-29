الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال

حذر مسؤول صيني، اليوم الأربعاء، من أن بكين ستتخذ ”إجراءات صارمة“ إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، مضيفا أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، ما أثار الغضب في تايبه والقلق في واشنطن.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، ما شياو قوانغ، في إفادة صحفية، إن ”الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي، لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء في ما يتعلق باستقلال الجزيرة“، وفقا لرويترز.

وأضاف ما شياو قوانغ: ”إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة“.

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وقال ما شياو قوانغ إن ”الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك في التدخل الخارجي“.

وتابع: ”سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل“.

وكانت وكالة ”كيودو“ اليابانية للأنباء، أعلنت، الخميس الماضي، نقلا عن مصادر لم تسمها بالحكومة، إن ”القوات المسلحة اليابانية والأمريكية وضعتا مسودة خطة لعملية مشتركة للتعامل مع طارئ محتمل في تايوان“ وسط التوتر المتزايد بين الجزيرة والصين.

وقالت ”كيودو “ إنه ”بمقتضى الخطة، ستنشئ قوات مشاة البحرية الأمريكية قواعد مؤقتة بسلسلة جزر نانسي الممتدة من كيوشو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، إلى تايوان، وذلك في المرحلة الأولى من حدوث أمر طارئ في تايوان، كما ستنشر قوات“.

وأضافت أن ”القوات المسلحة اليابانية ستقدم دعما لوجستيا يشمل مثلا الذخيرة والوقود“.

وذكرت وكالة الأنباء أن اليابان، الحاكم الاستعماري السابق لتايوان، والولايات المتحدة، ستتوصلان على الأرجح إلى اتفاق على بدء صياغة خطة رسمية خلال اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالبلدين أوائل العام المقبل.