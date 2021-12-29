حماس تصف لقاء عباس مع غانتس بـ"الجريمة"

استنكرت حركة حماس اليوم الأربعاء لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية بيانا للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، قال فيه إن اللقاء ”مستنكر ومرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية“.

واعتبر قاسم أن اللقاء ”تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة“ الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس التقى في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي، على ما أكدت مصادر متطابقة من الجانبين.

وأكد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تغريدة له ”التقى الرئيس محمود عباس مساء الثلاثاء في رام الله، السيد بيني غانتس“.

وأضاف أنه ”تم البحث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها“.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة ”روش هعين“ (وسط).

وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أنهما ناقشا ”قضايا أمنية ومدنية على المحك“.

وبحسب البيان ركز الاجتماع على ”الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف“.

وناقش المسؤولان أيضا ”الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين“.

ويدل الاجتماع على تغير في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بعد زيارة قام بها إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين، إذ سبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية منتصف الشهر الجاري، عن رفض بينيت طلبا تقدم به وزير الدفاع للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

وذكرت القناة الـ ”12“ الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بينيت رفض الطلب الذي تقدم به غانتس ليلتقي برئيس السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن غانتس كان طلب الإذن من بينيت لهذا اللقاء قبل أيام، وبعد الرفض يشعر غانتس بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء.

وقالت القناة الإسرائيلية إن ”وزير الدفاع غانتس يشعر أنه الشخص الأكبر والأكثر ملاءمة للقاء الرئيس محمود عباس“.

وأكدت القناة أن هذا الرفض يأتي في ظل نية رئيس الوزراء بينيت المحافظة على ناخبيه اليمينيين.

وبحسب القناة، فإن غانتس أوضح لبينيت أنه ”إذا التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع الرئيس محمود عباس، فسيكون لذلك تداعيات سياسية لسنا معنيين بها في الوقت الحالي“.

وأضافت القناة أن ”وزير الدفاع غانتس يرى أنه من المهم أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأن يعمل على زيادة تعزيز وتقوية التعاون الأمني“.