صحف عالمية: استمرار مأساة الأفغان ببريطانيا.. وإسرائيل لن تهاجم إيران

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الأربعاء، عددا من القضايا البارزة على الساحة الدولية، من أبرزها خشية القوات النسائية السابقة في أفغانستان على حياتها الآن من خطر انتقام حركة طالبان المتشددة.

فيما سلطت صحف أخرى الضوء علي أخر تطورات الصراع الإسرائيلي – الإيراني، حيث أفادت تقارير بأن تل أبيب لن تهاجم طهران، داعية إلى عدم الوثوق في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد بشأن هذا الملف.

القوات النسائية بأفغانستان تخشى الانتقام

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن القوات النسائية السابقة في أفغانستان التي أنشأتها ودربتها القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، أصبحت الآن مهددة وتخشى على حياتها من انتقام حركة طالبان، متهمة الحكومات الغربية بنقل موسيقيين ولاعبي كرة قدم وفنانين لم تكن حياتهم في خطر مثل حياتهن.

وقالت الصحيفة: إن ”التحالف الذي قادته واشنطن أعلن مرارًا وتكرارًا عن إنجازات القوات النسائية والشرطة، على الرغم من الحساسيات الثقافية التي دفعت العديد من هؤلاء النساء إلى الحفاظ على سرية مهنتهن“، مشيرة إلى أنه قبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، كان هناك حوالي 6300 امرأة على كشوف مرتبات القوات المسلحة والشرطة، أي حوالي 2% من إجمالي الأفراد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: ”هؤلاء النساء أصبحن الآن من بين الفئات الأكثر ضعفاً التي تُركت وراء القوات الأجنبية، وليس لديهن مسار واضح لمغادرة البلاد على الرغم من المخاطر التي تواجهها من قبل كل من طالبان، وغالبًا من عائلاتهم لانتهاكهن الأعراف المحافظة للمجتمع الأفغاني“.

وتابعت: أنه ”بالرغم من أن الشرطيات والجنديات الأفغانيات اللواتي عملن في ظروف خاصة مع الولايات المتحدة فقط قد يتأهلن للإحالة إلى برنامج لدخول الولايات المتحدة كلاجئين، ولكن وفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن هذه العملية مكلفة لأنها تتطلب التقديم من دولة ثالثة وقد تستغرق سنوات“.

وأوضحت: أن ”حركة طالبان وعدت بإصدار عفو عام عن جميع الجنود والشرطة بعد الاستيلاء على السلطة في أغسطس الماضي. ومع ذلك، فقد تم اغتيال العديد من أعضاء الخدمة السابقين منذ ذلك الحين، وهو رقم قدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، بأكثر من 100 شخص في أربع فقط من مقاطعات البلاد البالغ عددها 37 مقاطعة.“

وبينت أنه ”من بين الضحايا أربع ضباط في سلاح الجو في مدينة مزار الشريف شمال البلاد، لكن طالبان نفت مسؤوليتها عن عمليات القتل هذه وغيرها من عمليات القتل الأخيرة للمسؤولين الأفغان السابقين وأفراد الأمن“.

وأردفت الصحيفة: ”تقول الشرطيات والجنديات السابقات اللائي بقين في أفغانستان، إنهن أصبحن هدفًا للمطاردة والاضطهاد، فقد هجر معظمهن منازلهن إلى المخابئ، وتم رفض بعضهن من قبل عائلاتهن أو طردهن الجيران الذين يتوقون للانضمام إلى صفوف طالبان، وبدون رواتب أو منازل مستقرة، يكافحن من أجل إطعام أنفسهن والعيش في مكان آمن“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تجنيد النساء في الشرطة والقوات المسلحة، كان يمثل دائمًا تحديًا ثقافيًا كبيرًا، وقوبل بمقاومة واسعة النطاق في المجتمع الأفغاني المحافظ بشدة، قائلة: إنه ”على الرغم من الحوافز التي تضمنت مكافآت نقدية وإقامة مدفوعة الأجر، كافحت الحكومة الأفغانية لتحقيق أهداف تجنيد الإناث التي حددها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.“

وقالت: ”تواجه العديد من الشرطيات الأفغانيات السابقات والجنديات عقبة إضافية، تتمثل في الافتقار إلى الوثائق بعد أن مزقت طالبان صفحة جوازات السفر الخاصة بهن عندما حاولن الوصول إلى مطار كابول لمحاولة الصعود على متن رحلات إجلاء في أغسطس الماضي.“

استمرار مأساة الأفغان ببريطانيا

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن ”أكثر من 12 ألف لاجئ أفغاني سيتركون العام المقبل في فنادق المملكة المتحدة، حيث تكافح الحكومة لإقناع عدد كاف من المجالس، لإيجاد منازل دائمة للوافدين الجدد“.

وأضافت أنه ”من بين 16500 شخص تم نقلهم جواً من أفغانستان إلى بريطانيا منذ أغسطس الماضي، انتقل أكثر من 4000 فرد إما إلى منزل مستقر أو في طور الانتقال إلى منزل مناسب، وينتظر الباقون بفارغ الصبر أخبارًا عن المكان الذي سيبدأون فيه إعادة بناء حياتهم.“

وتابعت: ”يصف المسؤولون البريطانيون الوضع في الفنادق بالفوضى، معربين عن قلقهم بشكل خاص من عدم ملاءمة الفنادق على المدى الطويل لاستيعاب العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون فيها حاليًا، ولدى العديد منهم الآن روابط مجتمعية مع لندن، حيث بدأ الأطفال الدراسة هناك، ومع مرور الوقت سيكون من الصعب اقتلاعهم ونقلهم إلى جزء مختلف من البلاد، حيث يوجد عدد أكبر من المساكن بأسعار معقولة.“

واختتمت ”الغارديان“ تقريرها بالقول: ”تكمن المشكلة في أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفغان العالقين في الفنادق، غير قادرين على العمل بعد لأنهم لا يملكون عناوين دائمة ولا يمكنهم تقديم ضمان لصاحب العمل أنه لن يتم ترحيلهم من البلاد مع أدنى إشعار“.

إسرائيل لن تهاجم إيران

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، أن إسرائيل لن تهاجم إيران، علي الرغم من أنه من المهم لها أن تشير إلى أنها تستطيع التصرف بشكل مستقل ضد برنامج طهران النووي حتى لو توصلت الولايات المتحدة والقوى العالمية إلى اتفاق نووي جديد في مفاوضات فيينا.

وفي تقرير لها تحت عناون ”تجاهل الخدعة.. فلن تهاجم إسرائيل إيران بعد الصفقة“، تساءلت الصحيفة: ”هل يعتقد أي شخص حقاً أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد عندما يكرران الشعار القائل بأن صفقة – حتى لو كانت سيئة – لن تؤدي على الأقل لبعض الوقت إلى تجميد العمليات الإسرائيلية ضد طهران؟“.

وقالت الصحيفة: إنه ”طالما تجمد الصفقة التقدم النووي الإيراني، سيتحول نهج جهاز الموساد والجيش الإسرائيلي من التخطيط للهجمات إلى جمع المعلومات الاستخباراتية من أجل تسليط الضوء على الغش الإيراني“، موضحة أن هذا ما حدث بعد خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

وأضافت أنه ”منذ صفقة يوليو 2015 حتى يوليو 2020، لم تكن هناك عمليات هجومية كبيرة لتغيير قواعد اللعبة، إلى أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من الصفقة في مايو 2018، وتباطأ التعمق في التخطيط لمثل هذه العمليات حتى توقف مؤقتًا.

وتابعت الصحيفة: ”لم يكن حتى بعد أن بدأت إيران انتهاك الاتفاق النووي علنًا في مايو 2019، وأدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران لعدم التعاون في 19 يونيو 2020، حيث تم مهاجمة وتدمير منشأة نطنز النووية (التي تنسبها إيران إلى الموساد) بعد أسبوعين في 2 يوليو.“

وأردفت: ”وجاءت جميع العمليات الهجومية الإسرائيلية الكبرى الأخرى المبلغ عنها بعد ذلك، في وقت لم يكن فيه اتفاق فعال وكان هناك احتكاك عام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما ورد، هاجم الموساد أو جيش الدفاع الإسرائيلي إيران سراً مرتين خلال فترة بينيت لابيد؛ مرة في يونيو ومرة أخرى في سبتمبر.“

وقالت: إن ”مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، هدفه إبطاء البرنامج النووي الإيراني في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، لكن أي هجوم بمجرد توقف تقدم إيران النووي رسميًا، ستنظر إليه إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي على أنه إشعال حرب، وقد يؤدي إلى انتقام دبلوماسي فعلي أو حتى عواقب في مجالات المبيعات العسكرية والأمنية والتعاون مع إسرائيل.“

واختتمت ”جيروزاليم بوست“ تقريرها بالقول: ”إذا كانت هناك صفقة جديدة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حتى لو كانت سيئة، فإن حرية إسرائيل في ضرب الأراضي الإيرانية، سيتم تقليصها بشكل كبير. لذلك، لن يقنع أي قدر من العبارات المتكررة إيران أو أي شخص آخر بخلاف ذلك.“

في غضون ذلك، ذكر موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه حد بشكل كبير من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريا خلال العام الماضي من خلال الضربات الجوية، مشيرا إلى أنه يخطط لمواصلة القيام بذلك في عام 2022، حيث يأمل الجيش في أن تدق هذه الهجمات اسفيناً بين الرئيس السوري بشار الأسد وطهران.

وأضاف: أنه ”في الوقت نفسه، يمضي الجيش قدماً في استعداداته لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وسط محادثات مستمرة في فيينا بين طهران والقوى العالمية“.

وتابع: ”بينما تتواصل الجهود لتطوير ما يشير إليه المسؤولون الإسرائيليون على أنه (هديد عسكري موثوق به ضد برنامج إيران النووي، وعلى الرغم من الخطاب العدواني أحيانًا من قبل السياسيين الإسرائيليين وضباط الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ بالفعل مثل هذه الضربة حتى لو كانت إيران على وشك تطوير سلاح نووي“.

ورأى الموقع أن ”مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى انتقام واسع النطاق من قبل إيران بشكل مباشر ومن خلال وكلائها في المنطقة، مما قد يغرق إسرائيل في حرب ضخمة ومدمرة متعددة الجبهات“.