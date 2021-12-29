بلينكن: إغلاق روسيا منظمة "ميموريال" ازدراء لحقوق الإنسان

نددت واشنطن الثلاثاء بإغلاق المحكمة العليا الروسية لمنظمة ”ميموريال انترناشونال“ الحقوقية البارزة، ووصفت ذلك بأنه ”ازدراء“ لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن ”ملاحقة منظمة +ميموريال انترناشونال+ و+مركز ميموريال لحقوق الإنسان+ هو ازدراء لمهامهما النبيلة ولقضية حقوق الإنسان في كل مكان“، في إشارة أيضا الى مركز حقوق الانسان التابع للمنظمة الذي يواجه بدوره خطر الإغلاق.

وأضاف أن القرار ”يأتي بعد عام من التقلص السريع للمساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والإعلام والنشطاء المؤيدين للديمقراطية في روسيا“.

وياتي تصريح بلينكن، قبل محادثات مرتقبية بين واشنطن وموسكو في جنيف بداية العام الجديد.

حيث اتفقت الولايات المتّحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل في جنيف، فيما استبعدت موسكو ”اي تنازل“ عن مطالبها الهادفة إلى الحد من النفوذ الغربي عند حدودها.

وعلى رأس المطالب التي عرضتها موسكو ضمن مشاريع اتفاقات سلمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منع توسع الحلف مستقبلا في ما تعتبره موسكو منطقة نفوذها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة ”تاس“ الروسية للأنباء إن ”العاشر من كانون الثاني/يناير سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الروسية-الأميركية“ مشيرا إلى أن الطرفين لن يتوصلا إلى اتفاق ”في غضون يوم واحد“.

وقبيل ذلك، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة فرانس برس إنّ مفاوضات العاشر من الشهر المقبل سيليها في 12 منه لقاء بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وفي اليوم التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، سيعقد اجتماع ثالث بين روسيا و“منظمة الأمن والتعاون في أوروبا“ التي أسست خلال الحرب الباردة لتسهيل الحوار بين الشرق والغرب.

وفي وقت لاحق، أوضح ناطق باسم المنظمة أن ”الاجتماع الأول في 2022 للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا سيعقد في 13 كانون الثاني/يناير“.

وأضاف أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو رو وهو الرئيس الحالي للمنظمة سيتوجه ”إلى المجلس الذي يجتمع كل أسبوع ويجمع الدول السبع والخمسين الاعضاء في المنظمة بما فيها الولايات المتحدة وروسيا“.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ”عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصا نشاطات روسيا“.