قناة عبرية تكشف استقالة عضو بارز في فريق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين

كشفت هيئة قناة ”كان“ العبرية، الثلاثاء، عن استقالة عضو بارز في فريق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين قبل أشهر، احتجاجًا على ما أسماه إضاعة إسرائيل لصفقات تبادل أسرى مع حماس.

وتحدثت القناة العبرية عن استقالة ضابط كبير من الطاقم المختص بالتفاوض حول قضية الجنود الأسرى قبل 3 شهور.

وبحسب القناة العبرية، فإن ”قرار الاستقالة من الضابط الكبير جاء احتجاجًا على الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع قضية الأسرى رغم حساسيتها“.

ولفتت القناة إلى أن ضابط الاستخبارات الذي عمل كممثل للجيش الإسرائيلي في الطاقم الذي يرأسه ”يارون بلوم“ أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي حول قضية إتمام صفقة مع حماس.

واتهم الضابط الإسرائيلي في الرسالة التي أرسلها إلى رئيس الأركان، ”إسرائيل بإضاعة فرصتين لإتمام صفقة تبادل خلال السنوات الماضية، وأنها لا تعمل بما فيه الكفاية لإنهاء هذه القضية“.

وكان رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، كشف في وقت سابق، عن مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، بحث وفد أمني إسرائيلي مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، المخطط الجديد لإجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما نقلته صحيفة ”هارتس“ العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الجديد الذي قدمته مصر، يتضمن حلولًا للقضايا التي أثارت مخاوف الجانب الإسرائيلي، لافتة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لم يبدِ موافقته على هذا المخطط، كما لم يتم طرحه بعد للتداول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

والتقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، برئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، خلال زيارة لوفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، الشهر الماضي، لكن دون تقدم حقيقي في هذا الملف، وفق وسائل إعلام عبرية.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في السابق عبر حسابها على ”تليغرام“ صورًا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها، مشيرة إلى أنهم لن يروا النور إلا بعد أن يرى أسرى فلسطين الحرية.

وتحتفظ حماس، بجنديين إسرائيليين خلال الحرب على غزة، العام 2014، لكن دون أن تفصح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، بينما تحتفظ بإسرائيليين مدنيين آخرين في ظروف غير واضحة.