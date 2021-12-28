أفغانستان.. عشرات النساء يتظاهرن ضد "الآلة الإجرامية" لطالبان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تظاهرت عشرات الأفغانيات في العاصمة كابول، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة باحترام حقوقهن ووضع حد لعمليات ”القتل“ التي يرتكبها عناصر حركة طالبان ضد أعضاء النظام السابق، قبل أن يفرقهن عناصر الحركة بسرعة.

وتمكنت نحو 30 شابة تجمعن بالقرب من مسجد كبير في وسط العاصمة الأفغانية من السير بضع مئات من الأمتار، وهن يهتفن ”عدالة“ قبل أن يتم إيقافهن.

واحتجزت حركة طالبان لفترة وجيزة عددا من الصحافيين، الذين كانوا يغطون الاحتجاج، وصادرت أجهزة التصوير التي يحملونها، ولم تعدها إليهم إلا بعد محو اللقطات.

وقالت المتظاهرة نايرا كواهستاني: ”أقول للعالم.. اطلب من طالبان وقف جرائم القتل“، مضيفة: ”نريد الحرية، نريد العدالة“.

وذكرت أخرى تدعى ليلى بسام أنه ”للمرة الألف نريد من هذه المجموعة أن توقف آلتها الإجرامية“، مشيرة إلى أن ”أفرادا سابقين في الجيش وموظفين حكوميين يواجهون تهديدا مباشرا“.

جاءت الدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل الاحتجاج على ”جرائم القتل الغامضة التي يذهب ضحيتها شبان، خصوصا لعسكريين سابقين في البلاد“.

وتقول الأمم المتحدة والمنظمتان غير الحكوميتين، العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن معلومات جديرة بالثقة تتحدث عن إعدامات بإجراءات موجزة أو اختفاء قسري لأكثر من 100 من رجال الشرطة والاستخبارات السابقين، منذُ توّلي حركة طالبان السلطة في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي.

ونظمت مسيرة أخرى للنساء للمطالبة باحترام حقوقهن في التعليم والعمل في الوقت نفسه في كابول.

ويحظر الحكام الجدد لأفغانستان الاحتجاجات في أغلب الأحيان، إلا في حالات نادرة عندما تكون الشعارات في صالحهم.

وفي إطار سعيهم للحصول على اعتراف دولي، تعهدوا بأن يحكموا بطريقة أقل وحشية مما كانت عليه خلال فترة حكمهم الأولى (1996-2001)، لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الخدمة العامة ومن الوصول إلى التعليم الثانوي.

ويوم الأحد الماضي، فرضت حركة طالبان قيودًا جديدة على ركوب النساء وسائل النقل العام.

وبموجب الإرشادات الجديدة، الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، لن يُسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل، إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور، كما يشترط عليهن ارتداء الحجاب.