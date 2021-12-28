الشرطة التركية تعتقل عشرات المتهمين بدعم داعش

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم داعش المتشدد، بعدما استخدم محتجون العصي والحجارة ضد قوات الأمن أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص يبيع كتبا دينية، وفق ما أعلنه مكتب محافظ أنقرة.

وذكر المكتب أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينغول جنوب شرق البلاد، موضحا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم المتشدد في تركيا، وفقا لرويترز.

وشن تنظيم داعش عدة هجمات في أنحاء تركيا، من بينها هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول، وقع في أول كانون الثاني/يناير 2017، وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

وجاء في بيان مكتب المحافظ: ”تدخلت فرق من الشرطة، بينما تعرضت قواتنا الأمنية لهجمات بالعصي والحجارة“.

وقال البيان إنه تم اعتقال المتهمين بالاعتداء على رجل شرطة وإصابته عن عمد وتدمير ممتلكات عامة.

وأظهرت لقطات مصورة للعملية عشرات الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة باستخدام العصي، بينما سمع دوي إطلاق أعيرة نارية.

ونقل موقع صوت بيروت انترناشونال عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها اعتقال 16 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش، ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها لملاحقة عناصر التنظيم.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن اعتقلت ”16 مشتبها بانتمائهم لداعش، في عملية أمنية استهدفت الموارد المالية للتنظيم في 6 محافظات تركية“.

واعتقل الأمن التركي خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش في مدينة أنقرة، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب موقع صوت بيروت.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن اعتقال المشبوهين تم في إطار العملية التي أطلقت قبل أيام؛ بهدف الوصول إلى مشبوهين قبل حلول العام الجديد.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت، السبت الماضي، تسعة أجانب خلال عملية أمنية ضد التنظيم في إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة ”الأناضول“ عن مصدر أمني أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم.

وفي العشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن مصدر أمني تركي اعتقال 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في أنقرة.

وفي عام 2016، انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد محاربة تنظيم داعش الذي تزعمته الولايات المتحدة.