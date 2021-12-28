روسيا: محادثات إيران النووية أحرزت "تقدما لا خلاف عليه"

قال المبعوث الروسي للمحادثات النووية الإيرانية في فيينا اليوم الثلاثاء، إن مجموعة العمل أحرزت تقدما ”لا خلاف عليه“.

وكتب المبعوث ميخائيل أوليانوف، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ”يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة“.

وأضاف أوليانوف عبر حسابه في تويتر ”هذا الصباح كان لي لقاء مفيد وإيجابي للغاية مع رؤساء الوفود البريطانية والفرنسية والألمانية في فيينا، ولسوء الحظ، لم يكن هناك أحد في الجوار لالتقاط صورة“، وفقا لرويترز.

ويحضر أوليانوف الجولة الثامنة من محادثات فيينا المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، عن طريق إعادة الولايات المتحدة للاتفاق من خلال رفع العقوبات وإعادة إيران للتمسك الكامل بالتزاماتها النووية.

وكان أوليانوف، اعتبر خلال حديثه للصحفيين مع بداية الشهر الجاري، بأن مطلب الإيرانيين بالضمانات واضح ومبرر تماما، حيث ”ترى طهران أنه يجب أن يكون هناك يقين بأن التجربة الخبيثة، التي تمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع سياسة الضغط الأقصى والعقوبات الإضافية، لن تتكرر“، على حد قوله.

وأشار إلى أنه إذا كانت إيران بحاجة إلى أي ضمانات أخرى، فيمكن مناقشتها أيضا.

وقال حينذاك بهذا الشأن ”إن إيران بصفتها الطرف الأكثر اهتماما بالأمر، يجب أن تقدم مقترحاتها وعلى الآخرين أن ينظروا فيها بعناية لأن الضمانات، التي تطرحها، معقولة ومبررة تماما“.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، ضرورة ”إيجاد حلول مقبولة للجميع“ في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال أوليانوف، الذي يترأس وفد روسيا في مفاوضات فيينا، ”ننطلق من أننا جميعا في قارب واحد.. لا توجد أي جبهة موحدة ضد إيران في مفاوضات فيينا“.

وأضاف الدبلوماسي الروسي ”إيران شريك ثمين ومحترم بالنسبة لنا.. يجب علينا أن نجد سويا حلولا مقبولة للجميع“.

واستضافت فيينا 8 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي، لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.