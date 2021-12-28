أمريكا تمول مشروعات في أوكرانيا لتشديد السيطرة على الحدود مع روسيا

قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمول مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة؛ من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء، وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها؛ استعدادا لهجوم محتمل.

وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار، وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وقالت هيئة الحدود في بيان إن المشروعات، التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تشمل شراء أنظمة تسجيل مقاطع مصورة وطائرات مسيرة ومعدات حماية شخصية لقوات حرس الحدود.

يذكر أن القوات الروسية، كانت قد أجرت يوم الإثنين، تدريبا على صد غارات جوية مكثفة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن مساعي أوكرانيا، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وفق ما نقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا، وطالبت بعدم السماح لجارتها الجنوبية بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عدم نشر أي أسلحة هجومية هناك، أو في أي من البلدان المجاورة لها.

وكانت القوات الروسية، قد أجرت منتصف الشهر الجاري، تدريبات عسكرية على حماية المجال الجوي لشبه جزيرة القرم، باستخدام منظومات الدفاع الجوي ”إس-400“.

وكانت صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية، قد نقلت، يوم الخميس، عن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، قوله إن روسيا لا تجهز لغزو عسكري لأوكرانيا، وذلك بعدما أثارت موسكو قلق الغرب بتعزيز كبير للقوات قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال تشيجوف في مقابلة مع الصحيفة، إن موسكو تريد دعم المتحدثين بالروسية ومواطنيها المقيمين في دول أخرى، لكنها لم تقل أبدا إنها ترغب في استخدام وسائل عسكرية لتحقيق ذلك، وفقا لرويترز.

ونقلت الصحيفة عن المندوب الروسي في الاتحاد الأوروبي قوله في هذا الجانب: ”روسيا لا تخطط لشن هجوم على أي بلد. أستطيع أن أؤكد أنه لا توجد قوات روسية تستعد حاليا لغزو أوكرانيا“.