الرئيس الإيراني سيلبي دعوة بوتين لزيارة روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلبية دعوة نظيره فلاديمير بوتين لزيارة روسيا قريبا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، في زيارة ستكون الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ العام 2017.

وقال المتحدث علي بهادري جهرمي خلال مؤتمر صحفي، ”في إطار التفاعل الإستراتيجي بين إيران وروسيا، دعا السيد بوتين رئيسنا لزيارة روسيا“.

وأضاف ”تم الاتفاق على أن يزور (رئيسي) روسيا“، مرجحا أن يكون موعد الزيارة ”مطلع العام الميلادي 2022“.

وكان بوتين أبدى هذا الشهر، أمله في أن يلبّي رئيسي دعوته لزيارة روسيا التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة بالجمهورية الإسلامية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ”لقد بحثنا المشكلة الإيرانية. آمل في أن يلبّي الرئيس الإيراني دعوتي ويزور روسيا في بداية العام المقبل“، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين.

وأضاف بوتين ”بالطبع سنبلغ أصدقاءنا وشركاءنا الإيرانيين بالتفصيل بشأن حوارنا مع الأمريكيين حول هذه المسائل، وسنواصل بحث هذه المسألة خلال الزيارة المحتملة للرئيس الإيراني إلى روسيا في بداية العام المقبل“.

ووفق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، ستبحث الزيارة ”التعاون الثنائي والإقليمي والدولي“، مع التركز على التعاون ”الاقتصادي والتجاري“.

وتتداخل مصالح روسيا وإيران في العديد من الملفات، ومن أبرزها الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015.

وروسيا هي أحد الأطراف المنضوين في هذا الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا العام 2018 معيدة فرض عقوبات على طهران، وتشارك في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا بهدف إحيائه.

وسبق لموسكو أن اتخذت مواقف داعمة لإيران في ملف الاتفاق، إذ دعا وزير خارجيتها سيرغي لافروف في أيلول/سبتمبر، واشنطن إلى ”التحرك بشكل أكبر“ لحل المسائل المرتبطة به، مشددا على ضرورة رفع العقوبات.

وشكّل الاتفاق أحد محاور البحث بين رئيسي وبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في حينه.

كما تعد إيران وروسيا أبرز الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، وتتشاركان الاهتمام بملفات في غرب آسيا خصوصا أفغانستان.

وستكون هذه الزيارة المحطة الخارجية الأبرز للمحافظ المتشدد رئيسي، منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي أجرى آخر زيارة رسمية إلى موسكو في آذار/مارس 2017.

في المقابل، زار بوتين طهران للمرة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتقى حينها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.