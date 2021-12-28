روسيا.. المحكمة العليا تأمر بإغلاق منظمة "ميموريال" الحقوقية البارزة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضت المحكمة الروسية العليا اليوم الثلاثاء، بإغلاق منظمة ”ميموريال“ الحقوقية الأبرز في البلاد، على خلفية خرقها تصنيفها كـ“عميل أجنبي“.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أمر القاضي بإغلاق ”ميموريال إنترناشونال“، الهيئة المركزية للمنظمة.

وأكدت المنظمة القرار الصادر عن المحكمة، وقالت عبر حسابها في موقع تلغرام: ”تقرر إغلاق ميموريال إنترناشونال، وفروعها الإقليمية“.

ومنظمة ”ميموريال“، هي أبرز مجموعة حقوقية في البلاد، ووثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين، إضافة إلى ملاحقات سياسية حديثة العهد.

وتعتقد المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفيتي عام 1989، بمن فيهم أندريه ساخاروف، الحائز جائزة نوبل للسلام، أنها ستكون بحلول نهاية الأسبوع، ضحية القمع الذي أسست ضده.

ويأتي التحرك ضد ”ميموريال“ في نهاية عام سددت السلطات خلاله، ضربات لمعارضيها السياسيين، بينما نفذت حملات أمنية، استهدفت الإعلام المستقل ومجموعات حقوقية.

وقال الادعاء، إن الهيئة المركزية التابعة للمنظمة، وهي ”ميموريال إنترناشونال“ تخرق تصنيفها كـ“عميل أجنبي“ عبر عدم وضعها علامة تدل على ذلك على كل منشوراتها، بما في ذلك تلك المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون.

ويعتبر القانون الذي يحمل بصمات من حقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي، تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

ونفى محامو ”ميموريال“ ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة، باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.

ومددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك، الإثنين، حكم السجن الصادر بحق مدير ”ميوريال“ في منطقة كاريليا يوري ديمترييف، ليصل إلى 15 عامًا.

ويقول أنصاره، إنه عوقب لعمله في تحديد مواقع مقابر جماعية، لأشخاص قتلوا في عهد ستالين، ونبشها.

وبعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عامًا، بتهم يقول أنصاره، إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عامًا حاليًا، عامين إضافيين في السجن.

وتعد ”ميموريال“ هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجلة محليًا، فيما تحتفظ ”ميموريال إنترناشونال“ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو، وتنسق عملها.

وأمضت المجموعة سنوات في توثيق ”فظائع“ ارتكبها الاتحاد السوفيتي، خصوصًا في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفيتية ”الغولاغ“.