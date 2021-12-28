كبير مفاوضي إيران: سنعود إلى كامل التزاماتنا النووية بعد رفع العقوبات

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إن بلاده مستعدة للعودة إلى الالتزامات النووية بشكل كامل، بعد قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران.

وأوضح باقري كني في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الثلاثاء: ”على واشنطن رفع العقوبات أولاً قبل عودتنا كليا عن إجراءاتنا النووية“، معتبراً أن ”مفتاح نجاح وتقدم المحادثات هو رفع العقوبات بشكل فاعل ومؤثر“.

وكانت إيران قد بدأت بخفض التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2019، وذلك بعد مرور عام على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015.

وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن ”التوصل لاتفاق في وقت قصير، ممكن، لكنه مرهون بجدية القبول برفع العقوبات“.

وبيّن باقري كني أن ”الطرف الآخر قبل بمبدأ التحقق من رفع العقوبات. والمفاوضات ستبحث آلية ذلك“.

وتابع علي باقري كني، الذي يقود الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا، قائلا إن ”قبول مقترحاتنا بشأن التحقق من إلغاء العقوبات وتقديم ضمانات يجعلنا أقرب للاتفاق“.

وأشار إلى أن ”لجان عمل مشتركة ستبحث اليوم التحقق من رفع العقوبات وتقديم ضمانات، كما أن القضايا المتعلقة بالعقوبات المالية والمصرفية ستكون على جدول أعمال المباحثات“.

وبدأت مساء الاثنين الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) في فيينا، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، كما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات.

وتهدف المفاوضات بين إيران والقوى الدولية إلى التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي والتزام جميع الأطراف ببنوده.

وكانت إيران قد تخلت عن الكثير من التزاماتها النووية، ومن بينها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الأنشطة النووية الإيرانية.

وجاء الموقف الإيراني من خفض تلك الالتزامات، بهدف الضغط على الأطراف الأوروبية للسماح لطهران بالحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي، لكن الإجراء الإيراني لم يكتب له النجاح.