بينيت يدعو القوى العالمية لموقف "أكثر حزما" في مفاوضاتها مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، إنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.

وأضاف بينيت في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي ”بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟.. لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما“.

ووفق ”رويترز“، قال بينيت إن ”إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أكد أمس الإثنين، أن بلاده ”ستعمل وحدها ضد إيران في حال لزم الأمر“.

واعتبر لابيد -خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست- أن طهران ”مهتمة فقط برفع العقوبات، من أجل تمويل برنامجها النووي وشبكة الإرهاب حول العالم“، وفق ما أوردت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية.

وقال الوزير الإسرائيلي ”أجرينا في الأشهر الأخيرة حوارا مكثفا مع جميع الدول الضالعة في هذه المفاوضات (مفاوضات الدول الغربية مع إيران بخصوص البرنامج النووي)، خاصة مع الولايات المتحدة، كما أنني زرت روسيا وفرنسا وبريطانيا للغرض ذاته“.

وأضاف ”قلنا لهم جميعا بشكل واضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية، ونحن نفضل طبعا العمل من خلال تعاون دولي، لكن إذا اضطررنا فسنعمل وحدنا، وسندافع بقوانا الذاتية عن أمننا“، وفق تعبيره.

تهديدات جوفاء

ورأى موقع ”ديبكا“ العبري المختص بالشؤون العسكرية، أن التهديدات التي تطلقها إسرائيل وإيران ضد بعضهما بعضا هي تهديدات ”جوفاء“، وأن كلا البلدين ”يتلاعب بالوقت وسط مفاوضات فيينا الهادفة للوصول إلى اتفاق يمنع طهران من إنتاج سلاح نووي“.

وأشار الموقع، نقلا عن خبراء عسكريين، إلى أن ”مقطع الفيديو الذي بثته إيران أخيرا والذي يصور 16 صاروخا وهي تفجر مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي خلال مناورات حربية للحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، لا يمثل شيئا سوى تهديد فارغ“.

واعتبر ”ديبكا“ في تقرير نشره أمس الإثنين، أنه ”إذا حدث مثل هذا الهجوم خلال حرب محتملة واسعة النطاق بين البلدين، فلن يتم تدمير البرنامج النووي الإسرائيلي“.

وذكر التقرير أنه ”دون الخوض في التفاصيل، لا بد من القول إن الإيرانيين يعرفون ذلك. ومع ذلك، فإن هدفهم في استهداف مفاعل ديمونا النووي تصويريًّا هو مجرد عرض امتلاكهم لقدرة مروعة على إلحاق الضرر بأثمن المواقع الإستراتيجية في إسرائيل“.

وأضاف ”وبالمثل، فإن تلويح إسرائيل بالتهديد العسكري بالقضاء على برنامج إيران النووي هو تهديد أجوف بالقدر ذاته“.

إسرائيل تحتاج أمريكا

ولفت الموقع إلى تصريحات لرئيس سلاح الجو الإسرائيلي الجديد الجنرال تومر بار، قال فيها إن ”إسرائيل يمكن أن تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا“.

وأضاف بار في تصريحاته الصادرة أخيرا، أن ”هذه العملية ستتم خلال فترة ولايته كقائد لسلاح الجو“.

وتابع التقرير ”لكن يجب القول إن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل هو أمر يتجاوز القدرات العسكرية لإسرائيل. قد يتسبب الجيش الإسرائيلي وسلاحه الجوي في إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المركزية لهذا البرنامج، ولكن دون وجود الأمريكيين في هذه العملية ستكون الأضرار محدودة“.

وأشار في السياق إلى أن ”المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في إسرائيل الأسبوع الجاري، فشلت في سد الفجوة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية التعامل مع إيران“.

واختتم ”ديبكا“ التقرير بالقول ”لذلك، وبغض النظر عن الخطاب الساخن الذي يُسمع من جميع الجهات، فإن ميزان الرعب بين البلدين يقتصر ،حتى الآن، على الأقوال وليس الأفعال، وذلك لأن كلتا الحكومتين لا تزال تتلاعب بالوقت وتزن كل خطوة بحذر قبل المضي قدما في أي خطط“.