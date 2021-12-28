مقتل 4 أشخاص وإصابة ضباط شرطة إثر إطلاق نار في دنفر الأمريكية

قتِل 4 أشخاص وأصيب ضباط شرطة، إثر إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت السلطات الأمريكية أن ”مسلحا منفردا قتل أربعة أشخاص، وأصاب ضباط شرطة، يوم الإثنين، في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأكدت السلطات أن قوات الشرطة قتلت المشتبه فيه بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دنفر، عبر حسابها في تويتر، إن ”الضباط يحققون في إطلاق نار في منطقة 1 وبرودواي“، مضيفة أنه ”تم تحديد موقع ضحيتين فيما لم تعرَف طبيعة الإصابات التي تعرّضا لها“.

وأضافت ”وقع ،أيضا، إطلاق نار في شارع N Williams St، حيث تم العثور على أحد الضحايا“.

ولم تعرَف على الفور دوافع الهجوم.

وتكافح السلطات الأمريكية للتصدي لظاهرة اقتناء الأسلحة النارية، في ظل تكرار حوادث إطلاق النار.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وصف الرئيس جو بايدن، أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بأنها ”وباء“.

وقال بايدن حينذاك في خطاب بالبيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن ”العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي“.

وطلب الرئيس الأمريكي وقتذاك، إعداد تقرير شامل عن تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

وقتِل نحو 40 ألف شخص بالأسلحة النارية -من ضمنهم حالات انتحار- في الولايات المتحدة، العام 2020، بحسب تقرير سابق لوكالة ”فرانس برس“.

وقتِل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط، من العام الجاري.

ورغم ذلك ما زال العديد من الأمريكيين متعلقين بشدة بأسلحتهم، وسارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء وباء كورونا، وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسة المناهضة للعنصرية في الربيع، والتوترات الانتخابية في الخريف.