صحف عالمية: "بوادر خلاف" بين قطر وطالبان.. والمفاوضات النووية تتجه نحو "عدم اليقين"

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا البارزة على الساحة الدولية، على رأسها حديث تقارير عن ”بوادر خلاف“ بين قطر وحركة طالبان الأفغانية المتشددة، في مسائل تتعلق بعمليات الإجلاء.

فيما سلطت صحف أخرى الضوء على تقارير تدعو إلى ضرورة توحيد مناطق الشمال السوري.

ووصفت صحف أخرى المحادثات حول إحياء الملف النووي الإيراني، بأنها تتجه إلى حالة من عدم اليقين.

الخلاف بين قطر وطالبان

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أنه تم تعليق رحلات الإجلاء المخصصة للسماح للأفغان بالفرار من وطأة حكم حركة طالبان المتشددة، بسبب مخاوف من استخدام مسلحي الحركة الطائرات لتحقيق مصالحهم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه ”وردت تقارير تفيد بأن عناصر طالبان طالبوا بعدد من المقاعد على كل رحلة طيران مستأجرة من الولايات المتحدة للخطوط الجوية القطرية من كابول إلى الدوحة لأنصارهم، في محاولة يشتبه في أنها لجمع الأموال من الخارج“.

وتابعت أن ”الخلاف حول من يمكنه استخدام الطائرات المخصصة لأغراض إنسانية، أدى إلى وقف مؤقت للرحلات المنتظمة منذ منتصف الشهر الجاري، وليس هناك ما يشير إلى موعد استئنافها“.

وأشارت إلى أنه ”قبل تعليق رحلات الإجلاء، كانت هناك رحلة إجلاء واحدة أو رحلتان أسبوعيا على الأقل بين كابول والدوحة“.

ونقلت ”التايمز“ عن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تأكيده حول تعليق رحلات الإجلاء، أواخر الأسبوع الماضي، وأن قطر اعترضت على مطالبة طالبان بتخصيص مقاعد لها“.

وتابعت: ”يرى برايس أنه من الضروري أن يظل مطار كابول عاملا لضمان المرور الآمن والتجارة والمساعدات الإنسانية، التي يحتاجها الأفغان“، مشيرا إلى أن قطر ”هي أهم حليف يساعد في هذه الجهود“.

وأردفت الصحيفة: ”تقول مصادر أمريكية بارزة إن الخلاف كان بين طالبان والحكومة القطرية التي انتقدت في السابق الأمن في مطار كابول ومضايقة عناصر طالبان للاجئين، لكن لا قطر ولا طالبان تعتقد أن بينهما خلافا، وفي تقديراتها، كان رفض الولايات المتحدة منح مقاعد لطالبان هو الذي دفع الحركة إلى وقف الرحلات الجوية“.

واستطردت الصحيفة بالقول: ”تؤكد مصادر مطلعة على عملية الإجلاء، أن طالبان قدمت في السابق قائمة بأسماء مختارة إلى وزارة الخارجية القطرية، التي نسقت بعد ذلك مع المسؤولين الأمريكيين، ولم يُسمح إلا لمن هم على القائمة النهائية للذين تم إجلاؤهم للولايات المتحدة بالصعود إلى الرحلات المغادرة من كابول“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”ليس من الواضح ما إذا كان أولئك الذين اختارتهم طالبان للمغادرة مقاتلين متشددين أو متعاطفين أو مدنيين أو مزيجا من الجماعات“.

وأضافت أنه ”من المفهوم أن الطلب على المقاعد على متن الرحلات الجوية أدى إلى مخاوف من أن طالبان قد تسعى للوصول إلى شبكات التمويل السرية الخاصة بها وشراء الأموال لأغراضها الخاصة“.

حالة من عدم اليقين

رأت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية تتجه الآن نحو حالة من ”عدم اليقين“، ما يعني أن النتيجة المحتملة للجولة الجديدة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، التي بدأت أمس الاثنين، قد تترك الاتفاقية ”لا حية ولا ميتة“ بشكل قاطع.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن ”الانقسامات العميقة لا تزال تعصف بالمحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي، ما يجبر الدبلوماسيين على التفكير في نتائج لا ترقى إلى مستوى الإحياء الكامل لاتفاق 2015“.

وقالت إنه ”على الرغم من عدم وجود مناقشة رسمية لاتفاق مؤقت، إلا أن ترك الاتفاق في حالة من عدم اليقين، يتطلب فهمًا ضمنيًا بين جميع الأطراف لعدم التصعيد أكثر، حيث اتخذت إيران خطوة كبيرة في هذا الاتجاه عندما أعلنت في 25 من الشهر الجاري أنها لن تتجاوز نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم“.

واعتبرت الوكالة أنه ”في ظل غياب عودة رسمية للولايات المتحدة، سيكون الأمر متروكا للأطراف الأوروبية لتقرير ما إذا كانت ستصعّد أو تستمر في المحادثات حتى تظهر فرصة جديدة للدبلوماسية“.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن ”أهم قضية بالنسبة لنا هي الوصول إلى نقطة تستطيع فيها إيران بيع نفطها بشكل مريح ودون أي قيود وتلقي أموالها بالعملة الأجنبية في حساباتها المصرفية الخاصة.. يجب أن نكون قادرين على جني الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي بالكامل“.

وقالت الوكالة في تقرير لها: ”لكن الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين يشككون بشكل متزايد في إمكانية تقديم نوع العقوبات التي تخفف مطالب إيران، حيث واصلت طهران زيادة أنشطتها النووية بشكل كبير في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي منذ ما يقرب من أربع سنوات“.

وأضافت: ”تقول إيران إنها لا تعتزم بناء رؤوس حربية، لكن هناك مخاوف من أنها قد تحاول سرًا تطوير أسلحة نووية، قد تطيح بالجهود الدبلوماسية الدولية التي بلغت ذروتها في اتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة“.

توحيد الشمال السوري

دعت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إلى ضرورة توحيد الشمال السوري، حيث رأت أن ”إنشاء استراتيجية موحدة هناك سيكون له فوائد عديدة وأكثر أهمية من أي وقت مضى“.

واعتبرت المجلة في تقرير لها أن ”آفاق السلام في سوريا يبدو أنها تتلاشى بشكل يومي مع فشل المجتمع الدولي في إيجاد حلول، فضلاً عن اليأس الذي يعيش فيه السوريون“.

وأشار التقرير إلى أنه ”عندما عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قمة ثنائية في 31 أكتوبر الماضي، كانت سوريا بالتأكيد من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها“.

وأضاف أنه ”على الرغم من أن الزعيمين بعيدان عن الاتفاق بشأن سوريا والشرق الأوسط على نطاق واسع، فإن الولايات المتحدة وتركيا ستستفيدان من التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لإعطاء الأولوية لسياسة تركز على الأشخاص في سوريا“، مشيرة إلى أن ”هذا التعاون قد يكون إحدى آخر الفرص الهادفة للدولة التي مزقتها الحرب التي دامت عقدًا من الزمان“.

وذكرت المجلة أن ”المصالحة بين المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في سوريا في الوقت الحالي، قد تكون حافزا لإصلاح حقيقي في البلاد“.

ولفتت إلى أنه ”يعيش 6 ملايين سوري من خلفيات متنوعة خارج سيطرة النظام في شمال سوريا، يمثلون حوالي 40% من سكان سوريا الحاليين، ويعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، ونزوح متكرر، حيث فشلت الجهود الدبلوماسية السابقة لحماية المدنيين، وإصلاح بنيتهم التحتية“.

وتابعت: ”لا يزال المدنيون السوريون يسعون إلى حياة أفضل لأنفسهم ولأطفالهم.. سيؤدي الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة الشمالية إلى وضع المجتمعات المحلية على مسار أفضل، وتعزيز المجتمع المدني والحكم المحلي بمرور الوقت“.

لكن ”ناشيونال انتريست“ نوهت إلى أن ”هناك صعوبة تتمثل في أن الخلافات بين الجماعات العسكرية المهيمنة في كل من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وهي قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من واشنطن) والجيش السوري الحر (فصيل يضم عناصر متطرفة مدعوم من أنقرة)، لا تتوقف أبدًا، علاوة علي أنهما منخرطان في الصراع السوري“.

وقالت المجلة: ”وبالرغم من ذلك، يمكن للمنطقتين الشماليتين الاستفادة من تجارب بعضهما البعض والموارد المتغيرة، لكن الافتقار إلى سيادة القانون والاستقطاب السياسي والعوامل الخارجية لسوريا أعاقت هذا التعاون“.

واعتبر التقرير أنه ”ستكون هناك فوائد عديدة لإنشاء استراتيجية موحدة لشمال سوريا، وأكثر أهمية من أي وقت مضى“.

ورأت المجلة الأمريكية أنه ”يجب أن تشارك واشنطن وأنقرة في دعم التعاون بين المنطقتين وقيادتهما المدنية، على أن تكون الشراكات هادفة ومركزة على التعاون في مكافحة الإرهاب والاحترام المتبادل لحقوق الإنسان الأساسية“.

واختتمت ”ناشيونال إنترست“ تقريرها بالقول: ”تشمل المزايا الأخرى الطويلة المدى لمثل هذا التعاون، إنشاء منصة دبلوماسية ذات مصداقية للتوسط في حوار وطني سوري هادف“.