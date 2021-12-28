محادثات أمريكية-روسية حول ضبط الأسلحة والأزمة الأوكرانية في 10 يناير

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والروسي على عقد محادثات حول ضبط الأسلحة والأزمة الأوكرانية في 10 يناير.

والخميس الماضي، قال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أوائل يناير/ كانون الثاني، على الرغم من عدم تحديد موعد أو مكان محدد لهذه المناقشات حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن واشنطن سترد على مقترحات موسكو الأمنية خلال المحادثات الشهر المقبل.

على صعيد متصل اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،الخميس الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام رد الفعل الأمريكي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا ”إيجابيا“.

وقدّمت روسيا الأسبوع الماضي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة مقترحات تلخص مطالبها مقابل وقف تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتنص المقترحات على عدم ضم الحلف الأطلسي أعضاء جددا وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وأضاف بوتين في المؤتمر الصحفي: ”يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا“.

وتابع: ”الكرة في ملعبهم، عليهم إعطاؤنا بعض الأجوبة، لكن عموما، نرى رد فعل إيجابيا“.

وصرّح بوتين: ”رأينا حتى الآن رد فعل إيجابيا، أخبرنا شركاؤنا الأمريكيون بأنهم مستعدون لبدء هذه المناقشة، هذه المحادثات، بداية العام المقبل في جنيف“، مشددا على أن أي توسع مستقبلي لحلف شمال الأطلسي ”غير مقبول“ بالنسبة إلى روسيا التي لن تقبل بوجود نظام أسلحة غربي ”على عتبتها“.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تهديده الغرب بأن موسكو ستتخذ ”إجراءات عسكرية وتقنية“ إذا لم يتم قبول مطالبها.

ورأى أطراف غربيون كثر أن مطالبه التي ستكون انعكاساتها كبيرة على البنية الأمنية الأوروبية ”غير مقبولة“.

ويتّهم الغربيون الرئيس الروسي الذي انتقل خلال 22 عاما في السلطة من علاقة أقرب إلى الودية، إلى صراع مع الغرب، بالإعداد لغزو أوكرانيا الجمهورية السوفيتية السابقة الموالية للغرب الآن.

وتقول واشنطن إن عشرات الآلاف من الجنود بتجهيزات فائقة، ينتشرون بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتضاف إلى المعادلة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا التي تقاتلها كييف منذ نحو ثماني سنوات.