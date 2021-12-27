المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية تناقش رفع العقوبات بالتوازي مع التزامات إيران

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، منسق المحادثات النووية الإيرانية، إن المحادثات التي استؤنفت، اليوم الإثنين، ”ستناقش رفع العقوبات الأمريكية والتزامات إيران النووية بالتوازي“، على الرغم من تعليقات طهران وبكين التي تشير إلى أن التركيز سينصب على رفع العقوبات.

وأضاف مورا في مؤتمر صحفي: ”نعمل على كلا المسارين بالتوازي، نحن لا نعمل على مسار واحد وننسى أو نتجاهل الآخر، على النقيض من ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر“.

واستؤنفت، اليوم الإثنين، الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران والقوى الكبرى؛ وذلك من أجل التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.

وتشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في المفاوضات النووية مع إيران، كما تشارك الأطراف الأوروبية الثلاثة: (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، وهي الدول التي لا تزال موقّعة على الاتفاق مع طهران.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك ”وثيقة جديدة مشتركة ومقبولة“ في مباحثات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية، تحت اسم ”وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر“.

وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات صحفية، قُبيل بدء المحادثات النووية: ”سنبدأ اليوم الإثنين جولة جديدة من محادثات فيينا، مبنية على مسودات جديدة تختلف عن مسودات الجولة السادسة“، في إشارة إلى المسودات التي توصلت إليها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مع القوى الدولية.

وأضاف: ”وضعنا وثيقة 20 حزيران/ يونيو جانبًا، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة، وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة، كما نبحث موضوعي الضمانات، وكيفية التحقق من رفع العقوبات“.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن ”ما نريده من المحادثات هو الوصول إلى نقطة نتمكن فيها من بيع النفط الإيراني، والحصول على عائداته دون أي عوائق“.

ولفت عبد اللهيان إلى أن ”كل هذه المناقشات تأتي كي نصل لنقطة نتمكن خلالها من بيع النفط بسهولة ودون أي قيود، ونحصل على أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي“.