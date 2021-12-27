الفرنسي بنيامين براير المعتقل في إيران يبدأ إضرابا عن الطعام

بدأ السائح الفرنسي ”بنيامين براير“ المسجون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، اليوم الإثنين، إضرابه عن الطعام، وفقا لما أعلن محاميه الإيراني ”سعيد دهقان“.

وقال المحامي سعيد دهقان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن ”موكله السائح بنيامين براير قد اتخذ هذا الإجراء بعد حرمانه من الاتصال بأسرته بمناسبة عيد الميلاد“.

وتساءل دهقان في تغريدته: ”ما الذي تنتظره محكمة الثورة في مدينة مشهد لسماع الاتهامات السياسية لبنيامين براير، المحتجز الآن منذ 570 يومًا!؟“.

كما أفاد موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن ”السائح بنيامين براير مُنع من الاتصال بأسرته بعد أن أخبره المسؤولون في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد سابقًا أنه يمكنه التحدث إلى عائلته عبر الهاتف في عيد الميلاد“.

وبنيامين براير البالغ من العمر 36 عاما، سافر إلى إيران في سيارته من طراز بيك أب، واعتُقل في أيار مايو 2020 بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، ويقال إنه كان يصور بطائرة بدون طيار في مناطق محظورة في السهول القريبة من الحدود الإيرانية التركمانية، واتهمه القضاء الإيراني بالتجسس لالتقاط صور لمناطق محظورة.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه المزاعم في بيان لها، قائلة إن ”مزاعم مماثلة لا أساس لها بشأن السائح بنيامين براير تم توجيهها أكثر من مرة“.

وكانت شقيقة السائح الفرنسي، بلاندين براير، قد قالت خلال تصريحات صحفية، في وقت سابق، إن شقيقها متهم بأنه ”سائح فرنسي عادي اشترى طائرة بدون طيار من سوبر ماركت“.

وقالت براير سابقا عن حالة الاتصال بأخيها، إنه كان قادرا على التحدث إلى أسرته مرة كل بضعة أسابيع و ”نناضل“ كل يوم من أجل الحق في التحدث إلى عائلته.

وفي السنوات الأخيرة، احتجزت الحكومة الإيرانية أعدادا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك ”التجسس، أو التعاون مع وكالات أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام“، وتم استبدال بعضهم بسجناء إيرانيين في دول أخرى.

وقد دانت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية العالمية الممارسات الإيرانية، وفسرت اعتقال الرعايا الأجانب أو حملة الجنسيات المزدوجة على أن ”طهران تأخذ هؤلاء المعتقلين كرهائن لتحقيق رغباتها السياسية“.