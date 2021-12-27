إسرائيل.. استياء وإحباط بعد منح إقامات مؤقتة لسودانيين من طالبي اللجوء

عبر إسرائيليون يوم الإثنين، عن غضبهم واستيائهم بعد قرار المحكمة العليا، منح مئات المتسللين السودانيين من طالبي اللجوء إقامات مؤقتة.

وحذرت وسائل إعلام عبرية، أيضا من خطوة ما أسمتها ”منح إقامة مؤقتة لمئات المتسللين السودانيين“، وقالت إن الحديث يجري عن ”ضربة قوية لسكان جنوب تل أبيب“ بالتحديد.

وتحولت منطقة جنوب تل أبيب إلى ما يشبه المستوطنة التي يقطنها آلاف الأفارقة غير الشرعيين، وأصبحت بؤرة للجريمة وتجارة المخدرات.

وقالت ”قناة 14“ العبرية، إن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت حكما بإلزام الحكومة بمنح إقامة مؤقتة للمتسللين غير الشرعيين، ممن كانوا قد دخلوا البلاد في السنوات الأخيرة، وتقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء منذ حزيران/ يونيو 2017، دون أن يتم حسمها.

ووفق قرار المحكمة، سيكون منح هؤلاء السودانيين، والذين تقدر أعدادهم بحوالي 2440 شخصا، الإقامة المؤقتة، لحين النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها في التاريخ المشار إليه.

والإقامة المؤقتة ستمنح هؤلاء السودانيين حقوقا عديدة، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مثل الحصول على إعانة بطالة ومخصصات مالية أخرى في حالة الإعاقة.

وإذا لم يتم حسم مسألة حق اللجوء، سيتم تجديد الإقامة المؤقتة، والتي تصل مدتها بصفة عامة إلى 3 سنوات.

”اغتصبوا الدولة“

وكانت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، قد زارت في الشهور القليلة الماضية، منطقة جنوب تل أبيب، من أجل الاستماع إلى شكاوى سكان هذه المنطقة، التي غمرها المتسللون الأفارقة، ويقول السكان إن ”حياتهم تحولت إلى جحيم“.

وخلال الزيارة، تعهدت الوزيرة، وفق ما أوردته ”قناة 14“ بألا يغمض لها جفن حتى تضع حلا حاسما لملف المتسللين، وقالت إنها ”ستواصل العمل من أجل إعادتهم لبلادهم الأصلية أو لدولة ثالثة أكثر أمنا“.

ونقلت القناة عن الناشطة الاجتماعية شيفي ريخلين باز، قولها إن ”قضاة المحكمة العليا اغتصبوا الدولة من أجل منح السودانيين وضعية قانونية“.

وذكرت باز أن ”وزارة الداخلية سارت مع المحكمة، الآن نحن أمام 2440 سودانيا، بالإضافة إلى 2100 آخرين، يمكنهم التلويح ببطاقة الإقامة الزرقاء للدولة الأكثر فشلا في الشرق الأوسط“.

وتابعت أن ”بمقدور هؤلاء الآن أن يقولوا لسكان المنطقة: هيا ارحلوا إلى المغرب هذا بلدنا“، مضيفة: ”أتعلمون ما هو الأمر المحزن للغاية؟، إن أحدا لم يعد يكترث بالوقوف في وجه هذه الظاهرة“.

وقالت إن ”الدولة قررت توجيه ضربة جديدة إلى سكان جنوب تل أبيب الذين يكافحون ضد جرائم المتسللين وتجار المخدرات، وتعهدت بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الجديد“.

وأردفت: ”ليكن واضحا، لن نعترف بهذا الوضع، المتسلل يبقى متسللا، إلى أن يصعد الطائرة ويحررنا من وجوده“.

”الحاكم الفعلي“

بدوره، عارض الوزير الدرزي السابق أيوب قرا (حزب الليكود)، القرار الخاص بمنح المتسللين السودانيين إقامة مؤقتة.

ونقلت القناة العبرية عن قرا، قوله إن ”شاكيد تستعرض عضلات يدها اليمنى وتتعهد بطرد المتسللين، وبيدها اليسرى تمنحهم الإقامة المؤقتة“.

وأضاف أن ”اليسار يتحدث عن خطر ديمغرافي يهدد دولة إسرائيل، ونفس اليسار هذا يمنح غطاء لبقاء عشرات الآلاف من المتسللين في دولة إسرائيل“.

من جهته، أشار الصحفي الإسرائيلي غاي بخور، محلل شؤون الشرق الأوسط، عبر مدونته الشخصية، إلى أنه حذر منذ نيسان/ أبريل الماضي من قرار مرتقب من ”الحاكم الفعلي لإسرائيل“ أي المحكمة العليا، من وجهة نظره، وأنها بصدد منح السودانيين إقامة مؤقتة.

وفسر بخور، سبب تقديره هذا بأن المحكمة العليا، كانت قد أكدت في التاريخ المشار إليه إلى أنه ”لو لم تتحرك الحكومة لحل أزمة المتسللين، فإنها سوف تصدر قرارا بمنحهم الإقامة المؤقتة في كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما حدث بالفعل“.

واتهم الحكومتين الحالية والسابقة ”بالإهمال الشديد والعمل من أجل البقاء في سدة الحكم“، وقال إن ”الحديث يجري عن مجموعة من الهواة الذين ينشغلون بأعمالهم الشخصية ولا تشغلهم شؤون البلاد“.

”إحباط شديد“

ويعيش في إسرائيل نحو 38 إلى 45 ألف متسلل أفريقي، يتركز معظمهم جنوبي تل أبيب، فيما يعيش الباقون في إيلات ومدن متفرقة.

وينحدر غالبية المتسللين من السودان وإريتريا، وجاء تسللهم بين سنوات 2007 – 2012، قبل بناء الجدار الأمني مع الحدود المصرية، والذي منع ظاهرة التسلل بشكل شبه كامل.

وطالب مغرد إسرائيلي يدعى آشير، ”بطرد قضاة المحكمة العليا“، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”قرار مؤسف، اطردوا هؤلاء القضاء ذوي الرداء الأسود“.

فيما، اعتبرت مغردة تدعى ريكي بلايبيرغ، أن القرار يأتي ضمن ”الفظائع“ التي ترتكب يوميا في إسرائيل.

وكتب الصحفي روعي شوشا، من ”قناة 14“ عبر حسابه على تويتر: ”الأخبار من جنوب تل أبيب لا تتوقف، مع أن الخبر الساخن حتى الآن يتعلق بالجيش الذي عاد للتطوع من أجل أطفال المتسللين، لقد منحوا السودانيين إقامة مؤقتة – قرابة 2500 متسلل! وأنا أسأل نفسي … ما الخطوة التالية؟ أنا محبط“.

وعبر يهودا المكيس، عضو المجلس البلدي ”عفولة“ سابقا، عن سخطه من القرار، وكتب عبر حسابه على تويتر عنوان الخبر الذي ورد بـ ”القناة 14″، وأضاف: ”شكرا جزيلا إيليت شاكيد، شكرا جزيلا نفتالي بينيت“.

وغردت الإسرائيلية سابير شابا، عبر حسابها: ”صحتين عليكي إيليت! من كان ليصدق أن توافقي على منح إقامة مؤقتة لأكثر من 2000 سوداني؟ وتطلقين على نفسك يمينية؟ إنها الولاية الأخيرة لك، عار عليك“.

”قضية شائكة“

وكانت الحكومة الإسرائيلية ناقشت منذ عام 2015، ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى أوغندا، بعد أن واجهت انتقادات حقوقية بشأن ترحيلهم إلى بلدانهم التي أتوا منها.

وفي تموز/ يوليو 2015، ذكر وزير الداخلية وقتها سليفان شالوم، إن قرابة 45 ألف مواطن من قارة أفريقيا يقيمون في إسرائيل، وأنه لا يوجد مطعم أو فندق واحد في تل أبيب لا يعمل به هؤلاء“.

ولفت إلى أن ”فنادق مدينة إيلات استوعبت قرابة 2500 عامل أفريقي ممن كانوا قد تسللوا إلى إسرائيل طلبا للجوء“.

وفي نيسان/ إبريل 2018، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أنه ”تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بشأن استيعاب دول غربية قرابة نصف عدد اللاجئين الذين تسللوا لإسرائيل في السنوات الأخيرة“.

وقال نتنياهو حينها إنه ”سيتم توزيع النصف الآخر على مناطق متفرقة في إسرائيل، وعدم تركيزهم في منطقة واحدة على غرار ما يحدث بالنسبة لمنطقة جنوب تل أبيب، لكنه عاد وأعلن التراجع عن الاتفاق“.

القادمون من إثيوبيا

في غضون ذلك، قالت القناة الإسرائيلية السابعة، يوم الإثنين، إن ”مركز شؤون الهجرة الإسرائيلي“، بصدد تقديم دعوى للمحكمة العليا، ضد نوايا الحكومة جلب قرابة 3000 مواطن إثيوبي، يتواجدون حاليا في معسكرات في مدينتي غوندر وأديس أبابا، وهم على قائمة الانتظار استعدادا لنقلهم إلى إسرائيل.

وحدد المستشار القانوني لهذا المركز، يونا شيركي، الأسباب التي دفعت إلى تقديم الدعوى.

وقال شيركي للقناة السابعة، إن السنوات الأخيرة، شهدت اتخاذ الكثير من القرارات الحكومية لجلب أشخاص من أثيوبيا من دون التيقن من يهوديتهم.

ولفت إلى أن تقارير كانت قد نشرت مؤخرا، كشفت أن 77 شخصا تم جلبهم من إثيوبيا ضمن عملية سرية شارك فيها ”الموساد“، وتكلفت 14 مليون شيكل، ليتبين بعد ذلك أنهم لا علاقة لهم باليهودية، وأنهم ربما من المجرمين.

وتابع أنه ”لم يكن بالصدفة أن وبخ رئيس وزراء إثيوبيا نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت بسبب العملية العسكرية داخل إثيوبيا، والتي يبدو وأنها أدت إلى تخليص مجرمي حرب، يجري الحديث عن عملية محرجة“.

وأضاف: ”لقد جاء هؤلاء الأشخاص إلى إسرائيل على أساس أنهم في قائمة انتظار حددها أحد الأشخاص ودعمتها وزيرة الهجرة الاستيعاب بنينا تامانو-شطا (أثيوبية الأصل)، وهكذا تدار الأمور في إسرائيل اليوم“.