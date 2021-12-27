إيران: توصلنا إلى جولة جديدة ومشتركة في محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك ”وثيقة جديدة مشتركة ومقبولة“ في مباحثات فيينا، حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية، تحت اسم ”وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر“.

وأوضح عبد اللهيان في تصريحات صحفية، قُبيل بدء المحادثات النووية: ”سنبدأ اليوم (الإثنين) جولة جديدة من محادثات فيينا، مبنية على مسودات جديدة تختلف عن مسودات الجولة السادسة“، في إشارة إلى المسودات التي توصلت إليها حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، مع القوى الدولية.

وأضاف: ”وضعنا وثيقة 20 حزيران/ يونيو، جانبًا، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة، وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة، كما نبحث موضوعي الضمانات، وكيفية التحقق من رفع العقوبات“.

وتابع أن ”ما نريده من المحادثات، هو الوصول إلى نقطة نتمكن فيها من بيع النفط الإيراني، والحصول على عائداته، دون أي عوائق“.

ولفت عبد اللهيان، إلى أن ”كل هذه المناقشات، تأتي كي نصل لنقطة نتمكن خلالها من بيع النفط بسهولة، ودون أي قيود، ونحصل على أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية، التي ينص عليها الاتفاق النووي“.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين، الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران والقوى الدولية، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منتصف عام 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وتشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، في المفاوضات النووية مع إيران، كما تشارك الأطراف الأوروبية الثلاثة: (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، وهي الدول التي لا تزال موقّعة على الاتفاق مع طهران.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن ”بعض الأطراف تسعى لأن تكون هناك مطالب خارج الاتفاق النووي“، مبينًا أن ”إيران عازمة على التوصل إلى نتيجة مقبولة في محادثات فيينا“.

وأشار زاده في سياق آخر، إلى أن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها في اليمن.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أن مبعوثها إلى ميليشيا الحوثي اليمنية توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعدما أُعيد للبلاد قبلها بأيام.